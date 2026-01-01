KeeWeb ist ein kostenloser, quelloffener Passwort-Manager, der vollständig im Browser läuft und vollständig mit dem KeePass (.kdbx)-Format kompatibel ist. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre bestehenden KeePass-Tresore direkt von Ihrem Browser aus zu öffnen und zu verwalten, ohne Plugins oder einen nativen Client – Ihr Tresor bleibt unter Ihrer Kontrolle auf Ihrem eigenen Speicher.

Das Selbst-Hosting von KeeWeb auf Ihrem VPS bedeutet, dass Sie von jedem Gerät mit einem Browser auf Ihre Passwörter zugreifen können, während die Anwendung selbst privat und unabhängig von Cloud-Diensten Dritter bleibt. Tresordateien werden niemals an einen Server gesendet; sie werden clientseitig in Ihrem Browser geöffnet und entschlüsselt.