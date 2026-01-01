CoreControl mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Self-hosted Infrastruktur-Dashboard zur Verwaltung von Servern, Überwachung der Anwendungs-Uptime und Visualisierung Ihrer Netzwerktopologie.
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Was Sie damit bauen können CoreControl
CoreControl ist ein selbst gehostetes Infrastruktur-Dashboard, das Teams und Einzelpersonen eine einheitliche Ansicht ihrer Serverlandschaft bietet. Es verfolgt Server-Hardware-Details, überwacht die Anwendungsverfügbarkeit mit historischen Verfügbarkeitsaufzeichnungen, generiert Netzwerkflussdiagramme und zeigt Echtzeit-CPU-, RAM- und Festplattenmetriken an, die von einem schlanken Begleitagenten gesammelt werden.
Im Gegensatz zu gehosteten Überwachungsdiensten läuft CoreControl vollständig auf Ihrem eigenen VPS und speichert alle Daten in einer lokalen PostgreSQL-Datenbank. Teams können Server und Anwendungen in Gruppen organisieren, Eigentümer-, Administrator- oder Benutzerrollen zuweisen und die Infrastruktur-Integrität verfolgen, ohne Daten an Drittanbieterdienste zu senden.
Hauptmerkmale von CoreControl
Server-Hardware-Inventar
Fügen Sie alle Ihre Server hinzu und organisieren Sie sie mit Hardwarespezifikationen, Statusanzeigen und Schnellzugriffen zu Verwaltungs-Panels – alles von einem einzigen Dashboard aus.
Überwachung der Anwendungsverfügbarkeit
Verfolgen Sie in Echtzeit, ob selbst gehostete Dienste online oder offline sind, mit historischen Verfügbarkeitsaufzeichnungen und Benachrichtigungsalarmen.
Leichtgewichtiger Metrik-Agent
Ein Go-basierter Begleitagent sammelt CPU-, RAM- und Festplattenauslastung von jedem Server und sendet Metriken ohne schwerwiegende Abhängigkeiten an das zentrale Dashboard.
Netzwerkvisualisierung
Generieren Sie visuelle Netzwerkflussdiagramme, um zu dokumentieren und zu verstehen, wie Ihre Server und Dienste in Ihrer gesamten Infrastruktur miteinander verbunden sind.
Teamrollen und Zugriff
Laden Sie Teammitglieder ein und weisen Sie ihnen die Rollen Eigentümer, Administrator oder Benutzer zu, um zu steuern, wer die Infrastruktur verwalten und Überwachungsberichte einsehen kann.
Warum CoreControl auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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