Pinchflat mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter YouTube-Medienmanager, der automatisch neue Videos von deinen LieblingskanÃ¤len und Playlists ohne manuellen Aufwand herunterlÃ¤dt.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Pinchflat
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Pinchflat erstellen kÃ¶nnen
Pinchflat ist ein selbst gehosteter YouTube-Content-Manager, der auf yt-dlp basiert und das Herunterladen und Organisieren von Videos aus KanÃ¤len und Wiedergabelisten automatisiert. Richten Sie einmal eine Regel ein â€“ Pinchflat prÃ¼ft regelmÃ¤ÃŸig auf neue Inhalte und lÃ¤dt diese automatisch herunter, mit erstklassiger UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Plex-, Jellyfin- und Kodi-Bibliotheken, damit Ihr Mediencenter ohne manuelle Arbeit auf dem neuesten Stand bleibt.
Wenn Sie Pinchflat auf Ihrem VPS ausfÃ¼hren, laufen Downloads rund um die Uhr, ohne Ihre Heimbandbreite oder Ihren Computer zu beanspruchen. Die SponsorBlock-Integration Ã¼berspringt gesponserte Segmente, die RSS-Feed-Generierung verwandelt KanÃ¤le in Podcast-Feeds, und die optionale automatische LÃ¶schung verwaltet den Speicherplatz automatisch, wenn Ihre Bibliothek wÃ¤chst.
Hauptmerkmale von Pinchflat
Automatisierte Kanal-Downloads
Legen Sie Regeln fÃ¼r KanÃ¤le oder Wiedergabelisten fest, und Pinchflat prÃ¼ft regelmÃ¤ÃŸig auf neue Uploads und lÃ¤dt diese automatisch ohne manuelle AuslÃ¶sung herunter.
Medienzentrum-Integration
Erstklassiger Support fÃ¼r Plex, Jellyfin und Kodi mit einem leistungsstarken Benennungssystem, das Dateien genau so organisiert, wie Ihr Medienserver es erwartet.
SponsorBlock-Support
Ãœberspringt oder schneidet automatisch gesponserte Segmente, Intros und Outros aus heruntergeladenen Videos mithilfe von SponsorBlock-Daten aus der Community.
RSS-Feed-Generierung
Wandelt YouTube-KanÃ¤le und Playlists in RSS-Feeds um, damit Sie VideokÃ¼nstler in jeder Podcast- oder Feedreader-App verfolgen kÃ¶nnen.
Intelligentes Speichermanagement
Konfigurieren Sie die automatische LÃ¶schung Ã¤lterer Inhalte nach Alter oder Anzahl, um die Festplattennutzung unter Kontrolle zu halten, wÃ¤hrend Ihr Archiv wÃ¤chst.
Warum Pinchflat auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.