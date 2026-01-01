Pinchflat ist ein selbst gehosteter YouTube-Content-Manager, der auf yt-dlp basiert und das Herunterladen und Organisieren von Videos aus KanÃ¤len und Wiedergabelisten automatisiert. Richten Sie einmal eine Regel ein â€“ Pinchflat prÃ¼ft regelmÃ¤ÃŸig auf neue Inhalte und lÃ¤dt diese automatisch herunter, mit erstklassiger UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Plex-, Jellyfin- und Kodi-Bibliotheken, damit Ihr Mediencenter ohne manuelle Arbeit auf dem neuesten Stand bleibt.

Wenn Sie Pinchflat auf Ihrem VPS ausfÃ¼hren, laufen Downloads rund um die Uhr, ohne Ihre Heimbandbreite oder Ihren Computer zu beanspruchen. Die SponsorBlock-Integration Ã¼berspringt gesponserte Segmente, die RSS-Feed-Generierung verwandelt KanÃ¤le in Podcast-Feeds, und die optionale automatische LÃ¶schung verwaltet den Speicherplatz automatisch, wenn Ihre Bibliothek wÃ¤chst.