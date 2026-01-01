Open Dronelog in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Analysator für DJI- und Litchi-Drohnenflugprotokolle mit 3D-Karten, Telemetrie-Diagrammen und druckbaren Flugberichten.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Open Dronelog
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Open Dronelog erstellen können
Open Dronelog ist ein Open-Source-Analysewerkzeug für Drohnenflugprotokolle, das DJI-, Litchi- und Airdata-Exporte in eine lokale DuckDB-Datenbank importiert und diese über ein interaktives Web-Dashboard zugänglich macht. Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Ihre Flughistorie hinter Abonnements oder Upload-Limits verbergen, bleiben jeder Flug, jede Batterieseriennummer und jedes Telemetrie-Sample auf Ihrem eigenen Server, und Analysen werden lokal mit automatischer Downsampling für sehr große Datensätze durchgeführt.
Das Selbst-Hosting von Open Dronelog auf Ihrem VPS hält persönlich identifizierbare Flugrouten, Drohnen-Seriennummern und Batteriehistorie vollständig unter Ihrer Kontrolle. Sie können Protokolle automatisch aus einem gemounteten Ordner synchronisieren, druckbare A4-Regulierungsberichte für Behörden erstellen und eine einzige Instanz für ein gesamtes Drohnenteam freigeben, ohne pro-Pilot-Gebühren.
Hauptmerkmale von Open Dronelog
Multi-Format-Log-Import
Importieren Sie DJI .txt, Litchi CSV und Airdata-Exporte mit automatischer Einheiten-Erkennung, intelligenter Deduplizierung und optionalen Parser-Plugins von Drittanbietern.
Interaktive Flugkarten
Flüge auf einer 3D-Karte mit auswählbaren Satelliten-, Topografie- oder OpenStreetMap-Ebenen, variabler Geschwindigkeitsregelung und Live-RC-Stick-Visualisierung wiedergeben.
Telemetrie-Diagramme
Synchronisierte Drag-to-Zoom-Diagramme für Höhe, Geschwindigkeit, Batteriezellenspannungen, Fluglage, RC-Signal, GPS und Entfernung zum Startpunkt für jeden Flug.
Batteriezustandsüberwachung
Zyklenzählungen pro Batterie, der Verlauf der Vollladekapazität und Trends der Nutzungsminuten helfen Ihnen, eine Verschlechterung zu erkennen, bevor eine Batterie während des Fluges ausfällt.
Druckbare Flugberichte
Konfigurierbare A4-HTML-Berichte mit auswählbaren Feldgruppen, Wetterdaten und Tag-für-Tag-Gruppierung erstellen, die direkt für Behörden als PDF gedruckt werden können.
Local-First-Speicher
Alle Flüge werden in einer lokalen DuckDB-Datenbank gespeichert, mit CSV-, JSON-, GPX- und KML-Export sowie vollständiger Sicherung und Wiederherstellung — kein Cloud-Upload erforderlich.
Warum Open Dronelog auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.