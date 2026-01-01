Open Dronelog ist ein Open-Source-Analysewerkzeug für Drohnenflugprotokolle, das DJI-, Litchi- und Airdata-Exporte in eine lokale DuckDB-Datenbank importiert und diese über ein interaktives Web-Dashboard zugänglich macht. Im Gegensatz zu Cloud-Diensten, die Ihre Flughistorie hinter Abonnements oder Upload-Limits verbergen, bleiben jeder Flug, jede Batterieseriennummer und jedes Telemetrie-Sample auf Ihrem eigenen Server, und Analysen werden lokal mit automatischer Downsampling für sehr große Datensätze durchgeführt.

Das Selbst-Hosting von Open Dronelog auf Ihrem VPS hält persönlich identifizierbare Flugrouten, Drohnen-Seriennummern und Batteriehistorie vollständig unter Ihrer Kontrolle. Sie können Protokolle automatisch aus einem gemounteten Ordner synchronisieren, druckbare A4-Regulierungsberichte für Behörden erstellen und eine einzige Instanz für ein gesamtes Drohnenteam freigeben, ohne pro-Pilot-Gebühren.