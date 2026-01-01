Wavelog in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasierte Amateurfunk-Logbuchanwendung zum Verfolgen von QSOs, Verwalten von Auszeichnungen und zur Integration mit LoTW und eQSL.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Wavelog
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wavelog erstellen kÃ¶nnen
Wavelog ist eine moderne, webbasierte Amateurfunk-Logbuchanwendung zum Verfolgen von QSOs und zur Verwaltung des Fortschritts bei Auszeichnungen Ã¼ber DXCC-, IOTA-, SOTA- und POTA-Programme hinweg. Sie lÃ¤sst sich direkt mit LoTW, eQSL und Callbook-Suchdiensten integrieren und unterstÃ¼tzt die CAT-Funksteuerung fÃ¼r die automatisierte Protokollierung wÃ¤hrend des Betriebs.
Das Selbst-Hosting von Wavelog auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Logbuchdaten privat und von jedem Browser oder MobilgerÃ¤t aus zugÃ¤nglich, ohne AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-Clouds. Wettbewerbs-Logging, DX-Cluster-Integration, ADIF- und Cabrillo-Export sowie die UnterstÃ¼tzung mehrerer Bediener machen es zu einer kompletten Stations-Logging-LÃ¶sung fÃ¼r ernsthafte Amateurfunkbetreiber.
Hauptmerkmale von Wavelog
Auszeichnungsverfolgung
Verfolgen Sie den Fortschritt bei DXCC, IOTA, SOTA, POTA und anderen wichtigen Amateurfunk-Auszeichnungsprogrammen anhand Ihrer Logbuchdaten.
LoTW & eQSL Synchronisierung
QSOs automatisch hochladen und mit LoTW und eQSL bestÃ¤tigen fÃ¼r elektronische Auszeichnungen ohne manuelle Einreichung.
CAT Funksteuerung
Verbinden Sie sich Ã¼ber die CAT-Schnittstelle mit Ihrem FunkgerÃ¤t, um Band-, Modus- und Frequenzfelder wÃ¤hrend des Live-Betriebs automatisch auszufÃ¼llen.
Wettbewerbsprotokollierung
Erfassen Sie Contest-QSOs mit Austauschverfolgung und DuplikatsprÃ¼fung fÃ¼r den kompetitiven Amateurfunkbetrieb.
ADIF Export
Exportieren Sie Ihr vollstÃ¤ndiges Logbuch im ADIF- oder Cabrillo-Format zur Verwendung mit anderer Logbuch-Software oder Systemen zur Einreichung von Auszeichnungen.
Warum Wavelog auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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