Wavelog ist eine moderne, webbasierte Amateurfunk-Logbuchanwendung zum Verfolgen von QSOs und zur Verwaltung des Fortschritts bei Auszeichnungen Ã¼ber DXCC-, IOTA-, SOTA- und POTA-Programme hinweg. Sie lÃ¤sst sich direkt mit LoTW, eQSL und Callbook-Suchdiensten integrieren und unterstÃ¼tzt die CAT-Funksteuerung fÃ¼r die automatisierte Protokollierung wÃ¤hrend des Betriebs.

Das Selbst-Hosting von Wavelog auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Logbuchdaten privat und von jedem Browser oder MobilgerÃ¤t aus zugÃ¤nglich, ohne AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-Clouds. Wettbewerbs-Logging, DX-Cluster-Integration, ADIF- und Cabrillo-Export sowie die UnterstÃ¼tzung mehrerer Bediener machen es zu einer kompletten Stations-Logging-LÃ¶sung fÃ¼r ernsthafte Amateurfunkbetreiber.