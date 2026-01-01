Apache Pinot mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Echtzeit-verteilter OLAP-Datenspeicher, konzipiert für Analysen im Sub-Sekundenbereich von Streaming- und Batch-Daten in massivem Umfang.
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Was Sie mit Apache Pinot erstellen können
Apache Pinot ist ein verteiltes Echtzeit-OLAP-Datenspeicher, der bei LinkedIn entwickelt wurde und in der Produktion von Uber, Stripe, Walmart, Target und Slack verwendet wird, um benutzerorientierte Analysen für Milliarden von Ereignissen zu ermöglichen. Er nimmt Daten von Streaming-Quellen wie Kafka und Kinesis sowie von Batch-Quellen wie S3 und HDFS auf und beantwortet SQL-Abfragen in Millisekunden, selbst bei Tausenden von gleichzeitigen Benutzern.
Das Selbst-Hosting von Pinot auf Ihrem eigenen VPS hält Abfragelatenz, Aufbewahrungsrichtlinien und Mandantenkonfiguration unter direkter Kontrolle, ohne Abrechnung pro Abfrage oder Anbieterbindung. Der Pinot Controller wird mit einer integrierten Webkonsole für Schemamanagement, Tabellenkonfiguration und Ad-hoc-SQL-Exploration geliefert.
Hauptmerkmale von Apache Pinot
Sub-Sekunden-SQL-Abfragen
Spaltenspeicher mit Sternbaum-, invertierten und Bereichsindizes liefert eine p99-Abfragelatenz im Millisekundenbereich über Milliarden von Zeilen hinweg.
Echtzeit- und Batch-Ingestion
Native Konnektoren für Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS und JDBC ermöglichen es Ihnen, Streaming- und historische Daten in einer einzigen Tabelle zu mischen.
Hohe Parallelität
Konzipiert für Tausende von Abfragen pro Sekunde von benutzerorientierten Dashboards und internen Analyseprodukten ohne Vorberechnung.
Integrierte Abfragekonsole
Der Pinot Controller bietet eine Weboberfläche zum Durchsuchen von Tabellen, Ausführen von Ad-hoc-SQL und zur Verwaltung von Schemata, Segmenten und Mandanten.
Tabellen aktualisieren/einfügen und deduplizieren
Primärschlüssel-Upserts und partielle Aktualisierungen machen Pinot geeignet für die Änderungsdatenerfassung und veränderliche Ereignisströme, nicht nur für Nur-Anhängen-Protokolle.
Warum Apache Pinot auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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