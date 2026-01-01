Apache Pinot ist ein verteiltes Echtzeit-OLAP-Datenspeicher, der bei LinkedIn entwickelt wurde und in der Produktion von Uber, Stripe, Walmart, Target und Slack verwendet wird, um benutzerorientierte Analysen für Milliarden von Ereignissen zu ermöglichen. Er nimmt Daten von Streaming-Quellen wie Kafka und Kinesis sowie von Batch-Quellen wie S3 und HDFS auf und beantwortet SQL-Abfragen in Millisekunden, selbst bei Tausenden von gleichzeitigen Benutzern.

Das Selbst-Hosting von Pinot auf Ihrem eigenen VPS hält Abfragelatenz, Aufbewahrungsrichtlinien und Mandantenkonfiguration unter direkter Kontrolle, ohne Abrechnung pro Abfrage oder Anbieterbindung. Der Pinot Controller wird mit einer integrierten Webkonsole für Schemamanagement, Tabellenkonfiguration und Ad-hoc-SQL-Exploration geliefert.