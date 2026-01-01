Langflow ist eine Open-Source-Low-Code-Plattform, die es Entwicklern und Teams ermöglicht, KI-gestützte Anwendungen über eine visuelle Oberfläche zu erstellen. Verbinden Sie LLMs, Vektordatenbanken, APIs und Datenquellen per Drag-and-Drop von Komponenten – kein Boilerplate-Code erforderlich. Es unterstützt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und lokal gehostete Modelle, wodurch der Aufbau von Chatbots, RAG-Pipelines und Multi-Agenten-Workflows unkompliziert wird.

Das Hosten von Langflow auf Ihrem eigenen VPS hält KI-Workflows und Konversationsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, wodurch eine Anbieterbindung vermieden und sichergestellt wird, dass sensible Dokumente, die über RAG-Pipelines verarbeitet werden, Ihre Umgebung niemals verlassen. Diese Vorlage enthält PostgreSQL für die zuverlässige Persistenz von Flows, Benutzern und dem Anwendungsstatus.