Norish ist eine moderne, haushaltsorientierte Rezeptverwaltungs-App, die fÃ¼r Familien und Wohngemeinschaften entwickelt wurde. Sie importiert Rezepte direkt von URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok-Videos und Bild-Screenshots â€“ wodurch die manuelle Transkriptionsarbeit entfÃ¤llt, die andere Rezeptmanager erfordern. KI-gestÃ¼tzte NÃ¤hrwertanalyse und Allergieerkennung laufen automatisch bei jedem importierten Rezept, und Ã„nderungen werden in Echtzeit Ã¼ber alle HaushaltsgerÃ¤te hinweg via Redis synchronisiert.

Im Gegensatz zu Cloud-Rezeptdiensten, die Ihre Daten monetarisieren und den Export einschrÃ¤nken, ist Norish vollstÃ¤ndig selbst gehostet unter AGPL-3.0, wodurch jedes Rezept, jede Einkaufsliste und jeder Speiseplan auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur verbleibt, ohne haushaltsbezogene GebÃ¼hren oder Abonnementstufen.