Microcks ist eine quelloffene, Cloud-native Plattform zum Mocken und Testen von APIs Ã¼ber alle wichtigen Protokolle hinweg â€“ REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP und AsyncAPI. Anstatt handgeschriebene Stubs zu pflegen, importieren Teams ihre bestehenden API-VertrÃ¤ge, und Microcks generiert automatisch realistische Mocks, die das Verhalten realer Dienste widerspiegeln, was die Entwicklung beschleunigt, ohne auf Backend-Teams warten zu mÃ¼ssen.

Als CNCF Incubating-Projekt ist Microcks fÃ¼r die CI/CD-Integration konzipiert und fÃ¼gt sich nahtlos in DevOps-Pipelines ein. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre API-Testdaten, eliminiert externe SaaS-AbhÃ¤ngigkeiten und ermÃ¶glicht es Ihnen, interne Dienste zu mocken, die Cloud-Testplattformen niemals erreichen kÃ¶nnen.