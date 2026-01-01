Microcks mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
CNCF-Inkubationsplattform fÃ¼r API-Mocking und Vertragstests fÃ¼r REST, GraphQL, gRPC und AsyncAPI.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Microcks erstellen kÃ¶nnen
Microcks ist eine quelloffene, Cloud-native Plattform zum Mocken und Testen von APIs Ã¼ber alle wichtigen Protokolle hinweg â€“ REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP und AsyncAPI. Anstatt handgeschriebene Stubs zu pflegen, importieren Teams ihre bestehenden API-VertrÃ¤ge, und Microcks generiert automatisch realistische Mocks, die das Verhalten realer Dienste widerspiegeln, was die Entwicklung beschleunigt, ohne auf Backend-Teams warten zu mÃ¼ssen.
Als CNCF Incubating-Projekt ist Microcks fÃ¼r die CI/CD-Integration konzipiert und fÃ¼gt sich nahtlos in DevOps-Pipelines ein. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre API-Testdaten, eliminiert externe SaaS-AbhÃ¤ngigkeiten und ermÃ¶glicht es Ihnen, interne Dienste zu mocken, die Cloud-Testplattformen niemals erreichen kÃ¶nnen.
Hauptmerkmale von Microcks
Multi-Protokoll-API-Mocking
Simulieren Sie REST-, GraphQL-, gRPC-, SOAP- und AsyncAPI-Dienste von einer einzigen Plattform aus â€“ keine separaten Tools fÃ¼r jedes Protokoll erforderlich.
Vertragsgesteuertes Testen
Importieren Sie OpenAPI-, AsyncAPI-, Postman- oder gRPC-Spezifikationen und Ã¼berprÃ¼fen Sie automatisch, ob Ihre Implementierungen den vereinbarten VertrÃ¤gen in CI/CD-Pipelines entsprechen.
Dynamische Antwortgenerierung
Verwenden Sie Templating und AusdrÃ¼cke in Mock-Antworten, um realistische, vielfÃ¤ltige Daten anstatt statischer Fixtures zu generieren, wodurch die Testabdeckung verbessert wird.
CI/CD-Pipeline-Integration
Native UnterstÃ¼tzung fÃ¼r GitHub Actions, Jenkins und Tekton ermÃ¶glicht die automatische AusfÃ¼hrung von KonformitÃ¤tstests bei jedem Commit ohne manuelles Eingreifen.
Postman-Sammlungsimport
Verwenden Sie Ihre bestehenden Postman-Sammlungen wieder als Mock-Definitionen und Test-Suites und schÃ¼tzen Sie so die Investition, die Ihr Team bereits in die API-Dokumentation getÃ¤tigt hat.
Warum Microcks auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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