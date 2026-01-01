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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Microcks erstellen kÃ¶nnen

Microcks ist eine quelloffene, Cloud-native Plattform zum Mocken und Testen von APIs Ã¼ber alle wichtigen Protokolle hinweg â€“ REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP und AsyncAPI. Anstatt handgeschriebene Stubs zu pflegen, importieren Teams ihre bestehenden API-VertrÃ¤ge, und Microcks generiert automatisch realistische Mocks, die das Verhalten realer Dienste widerspiegeln, was die Entwicklung beschleunigt, ohne auf Backend-Teams warten zu mÃ¼ssen.

Als CNCF Incubating-Projekt ist Microcks fÃ¼r die CI/CD-Integration konzipiert und fÃ¼gt sich nahtlos in DevOps-Pipelines ein. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Ihre API-Testdaten, eliminiert externe SaaS-AbhÃ¤ngigkeiten und ermÃ¶glicht es Ihnen, interne Dienste zu mocken, die Cloud-Testplattformen niemals erreichen kÃ¶nnen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von Microcks

Multi-Protokoll-API-Mocking

Simulieren Sie REST-, GraphQL-, gRPC-, SOAP- und AsyncAPI-Dienste von einer einzigen Plattform aus â€“ keine separaten Tools fÃ¼r jedes Protokoll erforderlich.

Vertragsgesteuertes Testen

Importieren Sie OpenAPI-, AsyncAPI-, Postman- oder gRPC-Spezifikationen und Ã¼berprÃ¼fen Sie automatisch, ob Ihre Implementierungen den vereinbarten VertrÃ¤gen in CI/CD-Pipelines entsprechen.

Dynamische Antwortgenerierung

Verwenden Sie Templating und AusdrÃ¼cke in Mock-Antworten, um realistische, vielfÃ¤ltige Daten anstatt statischer Fixtures zu generieren, wodurch die Testabdeckung verbessert wird.

CI/CD-Pipeline-Integration

Native UnterstÃ¼tzung fÃ¼r GitHub Actions, Jenkins und Tekton ermÃ¶glicht die automatische AusfÃ¼hrung von KonformitÃ¤tstests bei jedem Commit ohne manuelles Eingreifen.

Postman-Sammlungsimport

Verwenden Sie Ihre bestehenden Postman-Sammlungen wieder als Mock-Definitionen und Test-Suites und schÃ¼tzen Sie so die Investition, die Ihr Team bereits in die API-Dokumentation getÃ¤tigt hat.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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