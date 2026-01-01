GLPI in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source IT-Asset-Management- und Helpdesk-Plattform zur Verfolgung der Infrastruktur und zur Verwaltung von Support-Tickets.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GLPI erstellen können
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) ist eine umfassende Open-Source IT Service Management Plattform, die Bestandsverwaltung, Helpdesk-Ticketing, Softwarelizenzverfolgung und Änderungsmanagement in einer einzigen Webanwendung kombiniert. Es unterstützt über 70 Sprachen und ein Plugin-Ökosystem mit über 150 Erweiterungen, das sich an IT-Operationen jeder Größe anpasst.
Das Selbst-Hosting von GLPI auf Ihrem VPS eliminiert Lizenzkosten pro Benutzer und hält sensible IT-Infrastrukturdaten unter der Kontrolle der Organisation. Diese Bereitstellung beinhaltet MariaDB für eine zuverlässige Speicherung. Nach der Bereitstellung schließen Sie den Einrichtungsassistenten in Ihrem Browser ab, unter Verwendung der Datenbankzugangsdaten, die während des Bereitstellungsprozesses angezeigt werden.
Hauptmerkmale von GLPI
IT-Bestandsaufnahme
Verwalten Sie Server, Workstations, Mobilgeräte, Netzwerkgeräte und Softwarelizenzen in einem zentralisierten Inventar mit automatischer Erkennung.
Helpdesk-Ticketing
Verwalten Sie Benutzeranfragen, Vorfälle und Änderungsanfragen mit anpassbaren Workflows, SLA-Verfolgung und E-Mail-Benachrichtigungen.
Software-Lizenzverwaltung
Überwachen Sie die Lizenznutzung, verfolgen Sie die Compliance und optimieren Sie die Softwarekosten in Ihrem gesamten Unternehmen.
Wissensdatenbank
Dokumentieren Sie Lösungen und erstellen Sie Self-Service-Ressourcen, damit Benutzer häufige Probleme lösen können, ohne Tickets zu eröffnen.
Plugin-Marktplatz
Erweitern Sie GLPI mit über 150 Community-Plugins, die Integrationen, Berichterstattung und spezialisierte ITSM-Workflows abdecken.
Warum GLPI auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.