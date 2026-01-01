GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) ist eine umfassende Open-Source IT Service Management Plattform, die Bestandsverwaltung, Helpdesk-Ticketing, Softwarelizenzverfolgung und Änderungsmanagement in einer einzigen Webanwendung kombiniert. Es unterstützt über 70 Sprachen und ein Plugin-Ökosystem mit über 150 Erweiterungen, das sich an IT-Operationen jeder Größe anpasst.

Das Selbst-Hosting von GLPI auf Ihrem VPS eliminiert Lizenzkosten pro Benutzer und hält sensible IT-Infrastrukturdaten unter der Kontrolle der Organisation. Diese Bereitstellung beinhaltet MariaDB für eine zuverlässige Speicherung. Nach der Bereitstellung schließen Sie den Einrichtungsassistenten in Ihrem Browser ab, unter Verwendung der Datenbankzugangsdaten, die während des Bereitstellungsprozesses angezeigt werden.