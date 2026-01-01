WhoDB ist ein schnelles, leichtgewichtiges Datenbankverwaltungstool, das Ihnen ermöglicht, mehrere Datenbanksysteme über eine einzige Weboberfläche zu erkunden und abzufragen. Es unterstützt PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch und ClickHouse, was es zu einer vielseitigen Wahl für Entwickler und Administratoren macht, die mit verschiedenen Daten-Stacks arbeiten.

WhoDB konzentriert sich auf Einfachheit und Geschwindigkeit: Verbinden Sie sich direkt über die Benutzeroberfläche mit Ihren Datenbanken, führen Sie Abfragen aus, durchsuchen Sie Tabellen und überprüfen Sie Daten — keine komplexe Konfiguration oder überladene Client-Software erforderlich. Optional können Sie KI-Modelle wie OpenAI oder Ollama integrieren, um Abfragen aus natürlicher Sprache direkt innerhalb der Oberfläche zu generieren.