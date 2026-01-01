WhoDB mit einem Klick installieren.
Leichtgewichtiger webbasierter Datenbank-Explorer für Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis und mehr.
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Was Sie mit WhoDB erstellen können
WhoDB ist ein schnelles, leichtgewichtiges Datenbankverwaltungstool, das Ihnen ermöglicht, mehrere Datenbanksysteme über eine einzige Weboberfläche zu erkunden und abzufragen. Es unterstützt PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch und ClickHouse, was es zu einer vielseitigen Wahl für Entwickler und Administratoren macht, die mit verschiedenen Daten-Stacks arbeiten.
WhoDB konzentriert sich auf Einfachheit und Geschwindigkeit: Verbinden Sie sich direkt über die Benutzeroberfläche mit Ihren Datenbanken, führen Sie Abfragen aus, durchsuchen Sie Tabellen und überprüfen Sie Daten — keine komplexe Konfiguration oder überladene Client-Software erforderlich. Optional können Sie KI-Modelle wie OpenAI oder Ollama integrieren, um Abfragen aus natürlicher Sprache direkt innerhalb der Oberfläche zu generieren.
Hauptmerkmale von WhoDB
Multi-Datenbank-Unterstützung
Verbinden Sie sich mit PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch und ClickHouse über eine einzige, einheitliche Oberfläche.
KI-gestützte Abfragen
Verwenden Sie OpenAI, Anthropic oder ein lokales Ollama-Modell, um SQL- und NoSQL-Abfragen aus natürlichsprachlichen Prompts direkt im Editor zu generieren.
Tabellen durchsuchen und bearbeiten
Durchsuchen, filtern, paginieren und Zeilen über Tabellen und Sammlungen hinweg bearbeiten, wodurch die routinemäßige Datenprüfung und -korrektur schnell und intuitiv wird.
Schlanke Bereitstellung
Wird als einzelner Docker-Container ohne externe Abhängigkeiten ausgeliefert, sodass es in Sekunden startet und Ihrem VPS minimalen Overhead hinzufügt.
Warum WhoDB auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.