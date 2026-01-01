InvoiceShelf mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Open-Source-Rechnungsplattform fÃ¼r Freiberufler und kleine Unternehmen, frÃ¼her bekannt als Crater.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r InvoiceShelf
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit InvoiceShelf erstellen kÃ¶nnen
InvoiceShelf ist eine selbst gehostete Rechnungs- und Abrechnungsplattform fÃ¼r Freiberufler, Berater und kleine Unternehmen, die eine professionelle RechnungsstellungslÃ¶sung ohne monatliche SaaS-GebÃ¼hren benÃ¶tigen. Es deckt den gesamten Abrechnungsworkflow ab: Kunden, Artikel, Rechnungen, KostenvoranschlÃ¤ge, Ausgaben und Zahlungen â€“ mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere WÃ¤hrungen, SteuersÃ¤tze und anpassbare PDF-Vorlagen.
Das Hosten von InvoiceShelf auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Finanzdaten und KundendatensÃ¤tze auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, privat. Mit integrierter Stripe-Zahlungsgateway-Integration und einem Kundenportal, Ã¼ber das Kunden Rechnungen online einsehen und bezahlen kÃ¶nnen, erhalten Sie ein ausgefeiltes Abrechnungserlebnis ohne GebÃ¼hren pro Rechnung oder Anbieterbindung.
Hauptmerkmale von InvoiceShelf
Rechnungen und KostenvoranschlÃ¤ge
Erstellen Sie professionelle Rechnungen und KostenvoranschlÃ¤ge mit anpassbaren Vorlagen und automatischer PDF-Generierung fÃ¼r jedes Dokument.
Online-Zahlungsportal
Kunden kÃ¶nnen Rechnungen online Ã¼ber ein Self-Service-Portal mit Stripe-Zahlungsgateway-Integration ansehen, herunterladen und bezahlen.
Ausgabenverfolgung
Erfassen und kategorisieren Sie GeschÃ¤ftsausgaben zusammen mit Rechnungen, um ein vollstÃ¤ndiges Finanzbild an einem Ort zu bewahren.
UnterstÃ¼tzung mehrerer WÃ¤hrungen
Rechnungen an Kunden in deren lokaler WÃ¤hrung stellen, mit konfigurierbaren Wechselkursen und der MÃ¶glichkeit, die WÃ¤hrung pro Rechnung auszuwÃ¤hlen.
Steuerverwaltung
Definieren Sie mehrere SteuersÃ¤tze und wenden Sie diese pro Artikel oder pro Rechnung an, um Mehrwertsteuer, GST und andere Steuerstrukturen zu verwalten.
Warum InvoiceShelf auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.