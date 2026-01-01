InvoiceShelf ist eine selbst gehostete Rechnungs- und Abrechnungsplattform fÃ¼r Freiberufler, Berater und kleine Unternehmen, die eine professionelle RechnungsstellungslÃ¶sung ohne monatliche SaaS-GebÃ¼hren benÃ¶tigen. Es deckt den gesamten Abrechnungsworkflow ab: Kunden, Artikel, Rechnungen, KostenvoranschlÃ¤ge, Ausgaben und Zahlungen â€“ mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere WÃ¤hrungen, SteuersÃ¤tze und anpassbare PDF-Vorlagen.

Das Hosten von InvoiceShelf auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Finanzdaten und KundendatensÃ¤tze auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, privat. Mit integrierter Stripe-Zahlungsgateway-Integration und einem Kundenportal, Ã¼ber das Kunden Rechnungen online einsehen und bezahlen kÃ¶nnen, erhalten Sie ein ausgefeiltes Abrechnungserlebnis ohne GebÃ¼hren pro Rechnung oder Anbieterbindung.