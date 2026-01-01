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Hochleistungsfähiger, Redis-kompatibler In-Memory-Datenspeicher, der für moderne Hardware entwickelt wurde, um bis zu 25-mal mehr Durchsatz als Redis zu liefern.
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Was Sie mit Dragonfly erstellen können
Dragonfly ist ein moderner In-Memory-Datenspeicher, der vollständig mit den Redis- und Memcached-APIs kompatibel ist, was bedeutet, dass jede bestehende Anwendung, die Redis verwendet, zu Dragonfly wechseln kann, indem sie nur die Verbindungszeichenfolge ändert. Von Grund auf für Mehrkern-CPUs mit einer Shared-Nothing-Thread-per-Core-Architektur entwickelt, bietet Dragonfly bis zu 25-mal mehr Durchsatz als Redis auf derselben Hardware, wobei es für denselben Datensatz deutlich weniger Speicher verbraucht.
Das Selbst-Hosting von Dragonfly bietet Ihren Anwendungen einen Hochleistungs-Cache und Datenspeicher ohne Kosten pro Operation oder Verbindungslimits. Die integrierte HTTP-Administrationskonsole bietet Servermetriken und Diagnosen, die von jedem Browser aus zugänglich sind, neben voller Kompatibilität mit der Redis CLI und jeder Redis-Client-Bibliothek.
Hauptmerkmale von Dragonfly
Redis API Kompatibel
Als Redis-Ersatz einsetzbar – jede Anwendung, die eine Redis-Client-Bibliothek verwendet, funktioniert mit Dragonfly, indem lediglich die Verbindungszeichenfolge geändert wird.
25-facher Redis-Durchsatz
Die mehrfädige Shared-Nothing-Architektur sättigt alle CPU-Kerne und liefert bis zu 25-mal mehr Operationen pro Sekunde als einsträngiges Redis auf derselben Hardware.
Geringerer Speicherverbrauch
Neue Datenstrukturimplementierungen reduzieren den Speicherverbrauch um bis zu 30 % im Vergleich zu Redis für denselben Datensatz, sodass Sie mehr Daten auf einem kleineren VPS speichern können.
Integrierte Admin-Konsole
Die HTTP-Admin-Oberfläche am selben Port bietet Serverstatistiken, Speichernutzung und Diagnosen, die direkt über einen Browser zugänglich sind.
Memcached-kompatibel
Akzeptiert Memcached-Textprotokollbefehle zusätzlich zu Redis-Befehlen, was es zu einem Drop-in-Ersatz für beide Caching-Systeme gleichzeitig macht.
Warum Dragonfly auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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