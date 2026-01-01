Shynet ist eine selbst gehostete Webanalyseplattform, die für datenschutzbewusste Website-Betreiber entwickelt wurde. Im Gegensatz zu kommerziellen Analysetools verfolgt Shynet das Besucherverhalten ohne Cookies, Fingerprinting oder die Erfassung persönlicher Daten, wodurch es vollständig mit der DSGVO und ähnlichen Datenschutzbestimmungen konform ist, ohne Cookie-Banner oder Zustimmungsdialoge.

Die Bereitstellung von Shynet auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Besucherdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Sie erhalten saubere, aussagekräftige Metriken – Sitzungen, Referrer, Ladezeiten und geografische Daten – während Sie die Privatsphäre Ihrer Benutzer respektieren und die vollständige Kontrolle über Ihre Analysen behalten.