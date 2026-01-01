Shynet als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzfreundliche Web-Analyse-Plattform, die ohne Cookies funktioniert und Ihnen die volle Datenhoheit gibt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Shynet erstellen können
Shynet ist eine selbst gehostete Webanalyseplattform, die für datenschutzbewusste Website-Betreiber entwickelt wurde. Im Gegensatz zu kommerziellen Analysetools verfolgt Shynet das Besucherverhalten ohne Cookies, Fingerprinting oder die Erfassung persönlicher Daten, wodurch es vollständig mit der DSGVO und ähnlichen Datenschutzbestimmungen konform ist, ohne Cookie-Banner oder Zustimmungsdialoge.
Die Bereitstellung von Shynet auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Besucherdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Sie erhalten saubere, aussagekräftige Metriken – Sitzungen, Referrer, Ladezeiten und geografische Daten – während Sie die Privatsphäre Ihrer Benutzer respektieren und die vollständige Kontrolle über Ihre Analysen behalten.
Hauptmerkmale von Shynet
Cookie-freies Tracking
Sammelt Analysedaten ohne Cookies oder Fingerprinting, wodurch die Notwendigkeit von Zustimmungsbannern entfällt und Sie konform mit DSGVO und CCPA bleiben.
Selbst gehostete Datenhoheit
Alle Besucherdaten bleiben auf Ihrem VPS — keine Weitergabe an Dritte, keine Datenbroker, keine Plattformbindung.
Leichtgewichtiges Einbettungsskript
Ein einzelnes JavaScript-Snippet oder ein JS-freier 1x1-Pixel-Tracker lässt sich in jede Website oder jeden statischen Website-Generator integrieren.
Mehrstandortverwaltung
Verwalten Sie Analysen für mehrere Websites von einem einzigen Dashboard aus, mit standortspezifischen Zugriffsrechten für Teams.
Echtzeit-Sitzungsdaten
Aktive Sitzungen, Referrer-Quellen, Seitenladezeiten und geografische Aufschlüsselung in Echtzeit anzeigen.
Warum Shynet auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.