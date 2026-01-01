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Open-Source-Web-UI zur Verwaltung und Überwachung von Apache Kafka-Clustern, Nachfolger des beliebten Provectus kafka-ui Projekts.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Kafbat Kafka UI erstellen können

Kafbat Kafka UI ist ein kostenloses, quelloffenes Web-Dashboard zur Verwaltung von Apache Kafka-Clustern. Als gemeinschaftsgetriebener Nachfolger von Provectus kafka-ui bietet es eine ausgefeilte Oberfläche zum Inspizieren von Brokern, Verwalten von Themen, Durchsuchen von Nachrichten und Verfolgen der Consumer-Gruppen-Verzögerung – alles ohne Befehlszeilentools. Die Multi-Cluster-Unterstützung ermöglicht es Ihnen, jede Kafka-Umgebung von einer einzigen Oberfläche aus zu verwalten.

Das Selbst-Hosting von Kafbat Kafka UI auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Nachrichtendaten und Cluster-Anmeldeinformationen vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Diese Vorlage bündelt einen Single-Node-Kafka-Broker, der im KRaft-Modus läuft (kein ZooKeeper erforderlich), und bietet Ihnen einen produktionsbereiten Kafka-Stack, der mit einem Klick einsatzbereit ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Kafbat Kafka UI

Themenverwaltung

Erstellen, konfigurieren und löschen Sie Themen mit Echtzeit-Partitions- und Replikationseinstellungen, ohne die Kafka CLI verwenden zu müssen.

Nachrichten-Browser

Erkunden Sie Kafka-Nachrichten in JSON-, Klartext- oder Avro-Formaten mit CEL-basierter Filterung, um genau die Datensätze zu finden, die Sie benötigen.

Konsumentengruppen-Überwachung

Überwachen Sie Consumer-Gruppen-Offsets, Partitionszuweisungen und Latenzmetriken, um Verarbeitungsengpässe zu erkennen, bevor sie nachgelagerte Systeme beeinträchtigen.

Multi-Cluster Support

Verbinden Sie mehrere Kafka-Cluster mit einem einzigen Dashboard und wechseln Sie sofort zwischen ihnen, um eine zentralisierte Übersicht über alle Umgebungen hinweg zu erhalten.

KRaft-Modus-Broker

Gebündelter Kafka-Broker läuft im KRaft-Modus — keine ZooKeeper-Abhängigkeit — vereinfacht die Bereitstellung und reduziert den Betriebsaufwand.

Warum Kafbat Kafka UI auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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