LiteLLM ist ein Open-Source-KI-Gateway, das jedem LLM die gleiche OpenAI-kompatible API bietet, sodass Ihre Anwendungen ohne Codeänderungen zwischen OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock und über 100 anderen Anbietern wechseln können. Es verwaltet Lastausgleich, automatisches Failover, virtuelles API-Schlüsselmanagement, Ausgabenverfolgung und Ratenbegrenzung über eine einzige Admin-Oberfläche.

Das Selbst-Hosting von LiteLLM hält Ihre API-Schlüssel und Nutzungsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, eliminiert die Drosselung und Ratenbegrenzungen von gemeinsam genutzten Proxy-Diensten und bietet Ihrem Team eine zentrale Steuerungsebene für die gesamte LLM-Nutzung – unerlässlich für Organisationen, die KI-Kosten und Compliance in grossem Massstab verwalten.