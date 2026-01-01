LiteLLM mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Vereinheitlichtes KI-Gateway, das OpenAI-kompatiblen API-Zugriff auf über 100 LLMs von jedem Anbieter bietet.
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Was Sie mit LiteLLM erstellen können
LiteLLM ist ein Open-Source-KI-Gateway, das jedem LLM die gleiche OpenAI-kompatible API bietet, sodass Ihre Anwendungen ohne Codeänderungen zwischen OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock und über 100 anderen Anbietern wechseln können. Es verwaltet Lastausgleich, automatisches Failover, virtuelles API-Schlüsselmanagement, Ausgabenverfolgung und Ratenbegrenzung über eine einzige Admin-Oberfläche.
Das Selbst-Hosting von LiteLLM hält Ihre API-Schlüssel und Nutzungsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, eliminiert die Drosselung und Ratenbegrenzungen von gemeinsam genutzten Proxy-Diensten und bietet Ihrem Team eine zentrale Steuerungsebene für die gesamte LLM-Nutzung – unerlässlich für Organisationen, die KI-Kosten und Compliance in grossem Massstab verwalten.
Hauptmerkmale von LiteLLM
Über 100 LLM-Anbieter
Greifen Sie über einen einzigen, vereinheitlichten API-Endpunkt auf OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock und Dutzende weitere zu.
Lastverteilung & Failover
Verteilen Sie Anfragen auf mehrere Anbieter und weichen Sie automatisch auf Backups aus, wenn ein Anbieter nicht verfügbar ist.
Ausgabenverfolgung & Budgets
Überwachen Sie die LLM-Kosten in Echtzeit und legen Sie Budgetlimits pro Benutzer oder pro Team fest, um ausufernde API-Ausgaben zu verhindern.
Virtuelles Schlüsselmanagement
Stellen Sie bereichsbezogene virtuelle API-Schlüssel für Teams und Anwendungen mit detaillierten Zugriffssteuerungen und Nutzungsverfolgung aus.
Erweitertes Routing
Leiten Sie Anfragen nach Kosten, Latenz oder benutzerdefinierten Regeln, um immer das beste Modell für jeden Anfragetyp zu verwenden.
Warum LiteLLM auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.