PieFed ist ein quelloffener, föderierter Link-Aggregator und eine Diskussionsplattform – eine Lemmy- und Mbin-Alternative, geschrieben in Python mit Flask. Es verbindet sich über ActivityPub mit dem breiteren Fediverse, sodass Benutzer auf Lemmy, Mbin, Mastodon und anderen kompatiblen Servern Ihre gehosteten Communities abonnieren können und Ihre Mitglieder Communities überall folgen können.

PieFed zeichnet sich durch einen starken Fokus auf die Community-Gesundheit aus: Integrierte Vertrauensstufen, Inhaltswarnungen, themenbasierte Feed-Kuration und granulare Moderationswerkzeuge sind Kern der Plattform und keine nachträglich angefügten Erweiterungen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS sorgt dafür, dass Sie die volle Kontrolle über den Inhalt, die Moderationsrichtlinien und die Mitgliederdaten haben, ohne algorithmische Feed-Manipulation oder Plattform-Lock-in.