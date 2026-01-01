PieFed mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Föderierter, Reddit-ähnlicher Link-Aggregator und Diskussionsplattform mit erstklassigen Moderationswerkzeugen und ActivityPub-Interoperabilität.
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Was Sie mit PieFed erstellen können
PieFed ist ein quelloffener, föderierter Link-Aggregator und eine Diskussionsplattform – eine Lemmy- und Mbin-Alternative, geschrieben in Python mit Flask. Es verbindet sich über ActivityPub mit dem breiteren Fediverse, sodass Benutzer auf Lemmy, Mbin, Mastodon und anderen kompatiblen Servern Ihre gehosteten Communities abonnieren können und Ihre Mitglieder Communities überall folgen können.
PieFed zeichnet sich durch einen starken Fokus auf die Community-Gesundheit aus: Integrierte Vertrauensstufen, Inhaltswarnungen, themenbasierte Feed-Kuration und granulare Moderationswerkzeuge sind Kern der Plattform und keine nachträglich angefügten Erweiterungen. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS sorgt dafür, dass Sie die volle Kontrolle über den Inhalt, die Moderationsrichtlinien und die Mitgliederdaten haben, ohne algorithmische Feed-Manipulation oder Plattform-Lock-in.
Hauptmerkmale von PieFed
ActivityPub-Föderation
Interagiert mit Lemmy, Mbin, Mastodon und anderen Fediverse-Diensten, sodass Ihre Gemeinschaften Nutzer im gesamten Netzwerk erreichen, ohne sie an eine einzige Plattform zu binden.
Erstklassige Moderation
Vertrauensstufen, Meldeschlangen, Inhaltswarnungen und gemeinschaftsspezifische Regeln geben Moderatoren vom ersten Tag an präzise Kontrolle über die Diskussionsqualität.
Themenbasierte Feeds
Gruppieren Sie verwandte Communities in Themen und lassen Sie Benutzer ganze Interessengebiete verfolgen, anstatt Communities einzeln zu abonnieren.
Abstimmung und verschachtelte Antworten
Vertraute Reddit-ähnliche Thread-Kommentare mit Up- und Down-Voting und mehreren Sortierreihenfolgen zum Ranking von Diskussionen.
Integrierte API
Die Alpha-API, kompatibel mit Lemmy-Clients, ermöglicht Benutzern das Durchsuchen und Posten von mobilen und Desktop-Apps von Drittanbietern, die bereits im Ökosystem vorhanden sind.
Leichter Python-Stack
Flask, PostgreSQL, Redis und Celery laufen effizient auf bescheidener VPS-Hardware und lassen Spielraum für das Wachstum der Community, ohne Infrastrukturkosten zu verursachen.
Warum PieFed auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.