Rybbit mit einem Klick installieren.
Moderne Open-Source-Webanalyseplattform, die das Besucherverhalten ohne Cookies, Tracking-Skripte oder invasive Datenerfassung verfolgt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Rybbit erstellen kÃ¶nnen
Rybbit ist eine datenschutzorientierte Webanalyseplattform, die als moderne Alternative zu Google Analytics konzipiert wurde. Sie liefert Seitenaufrufe, Sitzungen, Absprungraten, Referrer, geografische Daten und Sitzungswiederholungen, ohne Cookies oder websiteÃ¼bergreifendes Tracking zu verwenden â€“ wodurch die DSGVO-KonformitÃ¤t eine integrierte Eigenschaft und keine nachtrÃ¤gliche Ãœberlegung ist.
Angetrieben von ClickHouse fÃ¼r die Hochleistungs-Ereignisspeicherung und PostgreSQL fÃ¼r Anwendungsdaten, bewÃ¤ltigt Rybbit grosse Ereignisvolumen mit schnellen Dashboard-Abfragen. Self-Hosting eliminiert GebÃ¼hren pro Website und Datenaufbewahrungslimiten, wodurch Sie die volle Kontrolle Ã¼ber Besucherdaten auf all Ihren Websites erhalten.
Hauptmerkmale von Rybbit
Cookie-freies Tracking
Verfolgt Besucher ohne Cookies oder Fingerprinting, wodurch die Notwendigkeit von Zustimmungsbannern entfÃ¤llt, wÃ¤hrend die Einhaltung von DSGVO und CCPA gewÃ¤hrleistet ist.
Sitzungsaufzeichnungen
Zeichnet Benutzersitzungen auf und spielt sie ab, um genau zu verstehen, wie Besucher Ihre Website navigieren und wo sie abspringen.
Benutzerdefiniertes Event-Tracking
Erfassen Sie jede Benutzerinteraktion mit benutzerdefinierten Ereignissen und JSON-Eigenschaften fÃ¼r eine detaillierte Funnel-Analyse und Konversionsoptimierung.
Echtzeit-Dashboard
Sehen Sie Live-Besucherzahlen, aktive Seiten und sofortige Metrik-Updates, damit Sie Verkehrsspitzen Ã¼berwachen kÃ¶nnen, wÃ¤hrend sie auftreten.
Multi-Site-UnterstÃ¼tzung
Verwalten Sie Analysen fÃ¼r mehrere Websites von einem einzigen Dashboard aus, mit Zugriffskontrollen auf Organisationsebene fÃ¼r Teams.
Warum Rybbit auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.