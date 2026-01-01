Rybbit ist eine datenschutzorientierte Webanalyseplattform, die als moderne Alternative zu Google Analytics konzipiert wurde. Sie liefert Seitenaufrufe, Sitzungen, Absprungraten, Referrer, geografische Daten und Sitzungswiederholungen, ohne Cookies oder websiteÃ¼bergreifendes Tracking zu verwenden â€“ wodurch die DSGVO-KonformitÃ¤t eine integrierte Eigenschaft und keine nachtrÃ¤gliche Ãœberlegung ist.

Angetrieben von ClickHouse fÃ¼r die Hochleistungs-Ereignisspeicherung und PostgreSQL fÃ¼r Anwendungsdaten, bewÃ¤ltigt Rybbit grosse Ereignisvolumen mit schnellen Dashboard-Abfragen. Self-Hosting eliminiert GebÃ¼hren pro Website und Datenaufbewahrungslimiten, wodurch Sie die volle Kontrolle Ã¼ber Besucherdaten auf all Ihren Websites erhalten.