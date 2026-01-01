OliveTin ist ein kleiner, selbst gehosteter Go-Dienst, der vordefinierte Shell-Befehle in sichere, per Klick ausführbare Schaltflächen in einer Web-Benutzeroberfläche verwandelt. Der Administrator beschreibt jede Aktion in einer YAML-Konfigurationsdatei – Name, Symbol, Befehl, optionale Argumente, optionaler Bestätigungsdialog – und OliveTin rendert diese als übersichtliches Dashboard, das jeder mit Zugriff aufrufen kann, ohne ein Terminal berühren zu müssen.

Das Selbst-Hosten von OliveTin auf Ihrem eigenen VPS bietet nicht-technischen Haushaltsmitgliedern, Junior-Teamkollegen oder Kiosk-ähnlichen Touchscreens eine kontrollierte Untermenge von Operationen, die sie sicher ausführen können – einen festgefahrenen Dienst neu starten, ein Wake-on-LAN-Paket senden, eine Plex-Bibliothek aktualisieren, ein Backup starten – ohne SSH-Anmeldeinformationen weiterzugeben oder beliebige Befehlsausführungen preiszugeben. Da OliveTin nur Befehle ausführt, die Sie explizit deklariert haben, bleibt der „Auswirkungsbereich“ durch die YAML-Konfiguration begrenzt.