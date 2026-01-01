OliveTin mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichte, selbst gehostete Web-Benutzeroberfläche, die vordefinierte Shell-Befehle als sichere, per Klick ausführbare Schaltflächen bereitstellt.
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Was Sie mit OliveTin erstellen können
OliveTin ist ein kleiner, selbst gehosteter Go-Dienst, der vordefinierte Shell-Befehle in sichere, per Klick ausführbare Schaltflächen in einer Web-Benutzeroberfläche verwandelt. Der Administrator beschreibt jede Aktion in einer YAML-Konfigurationsdatei – Name, Symbol, Befehl, optionale Argumente, optionaler Bestätigungsdialog – und OliveTin rendert diese als übersichtliches Dashboard, das jeder mit Zugriff aufrufen kann, ohne ein Terminal berühren zu müssen.
Das Selbst-Hosten von OliveTin auf Ihrem eigenen VPS bietet nicht-technischen Haushaltsmitgliedern, Junior-Teamkollegen oder Kiosk-ähnlichen Touchscreens eine kontrollierte Untermenge von Operationen, die sie sicher ausführen können – einen festgefahrenen Dienst neu starten, ein Wake-on-LAN-Paket senden, eine Plex-Bibliothek aktualisieren, ein Backup starten – ohne SSH-Anmeldeinformationen weiterzugeben oder beliebige Befehlsausführungen preiszugeben. Da OliveTin nur Befehle ausführt, die Sie explizit deklariert haben, bleibt der „Auswirkungsbereich“ durch die YAML-Konfiguration begrenzt.
Hauptmerkmale von OliveTin
YAML-definierte Aktionen
Beschreiben Sie jeden Shell-Befehl in der OliveTin-Konfigurationsdatei mit Titel, Symbol, optionalen Argumenten und Ausführungsverhalten, um ein ansprechendes Dashboard zu rendern.
Touch-optimierte UI
Responsive Single-Page-App, entwickelt für Telefone, Tablets und wandmontierte Touchscreens – ideal für Haushaltsautomatisierungen im Kiosk-Stil.
Argument- und Dropdown-Eingaben
Verwandeln Sie komplexe Befehle in Dropdown-Menüs, Textfelder oder Kontrollkästchen-Umschalter, damit nicht-technische Benutzer sie jedes Mal mit den richtigen Parametern aufrufen können.
Bestätigungsdialoge
Kennzeichnen Sie sensible Aktionen mit erforderlichen Bestätigungen, damit gefährliche Befehle einen zusätzlichen Klick benötigen, bevor sie ausgelöst werden.
Geringer Ressourcenverbrauch
Ein einzelnes Go-Binary benötigt nur wenige MB RAM und minimale CPU, ideal zur Platzierung auf einem VPS neben ressourcenintensiveren selbst gehosteten Diensten.
Webhook und API
Lösen Sie Aktionen extern über HTTP-Webhooks oder die REST-API aus, um OliveTin in Automatisierungen, Skripte und Home-Automation-Hubs zu integrieren.
Warum OliveTin auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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