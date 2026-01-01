FlexGet als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leistungsstarkes Automatisierungstool zum Herunterladen und Verwalten von Medien von RSS-Feeds, Torrent-Seiten und mehr.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r FlexGet
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FlexGet erstellen kÃ¶nnen
FlexGet ist ein vielseitiges Automatisierungstool fÃ¼r Inhalte von RSS, Torrent-Seiten, Usenet-Indexern und Dutzenden anderer Quellen. Es ruft Episoden- und Film-Metadaten ab, filtert VerÃ¶ffentlichungen nach Ihren QualitÃ¤tsregeln, dedupliziert sie mit Ihrer bestehenden Bibliothek und Ã¼bergibt passende Downloads an Torrent-Clients, Usenet-Downloader oder Nachbearbeitungsskripte â€“ alles gesteuert Ã¼ber eine einzige deklarative YAML-Konfiguration.
Das Selbst-Hosting von FlexGet auf einem VPS sorgt dafÃ¼r, dass Ihre Automatisierung immer aktiv ist, sodass Feeds kein VerÃ¶ffentlichungsfenster verpassen. Es lÃ¤sst sich in Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd und den gesamten Medienserver-Stack als die planende Schnittstelle integrieren, die alles versorgt.
Hauptmerkmale von FlexGet
YAML-gesteuerte Automatisierung
Deklarieren Sie jeden Feed, Filter, jede Transformation und jedes Download-Ziel in einer einzigen Konfigurationsdatei â€“ einfach zu versionieren und Ã¼ber Instanzen hinweg zu replizieren.
Hunderte von Integrationen
Integrierte Plugins fÃ¼r Torrent-Seiten, RSS-Feeds, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet und viele mehr.
Serien und Filme entdecken
Verfolgt Serien und Filme Ã¼ber verschiedene Anbieter hinweg, gleicht sie mit Ihrer Mediathek ab und lÃ¤dt nur VerÃ¶ffentlichungen herunter, die Ihren QualitÃ¤ts- und Sprachregeln entsprechen.
Web-UI und REST API
Warteschlangenaufgaben durchsuchen, LÃ¤ufe manuell auslÃ¶sen und den Verlauf im Browser Ã¼berprÃ¼fen â€” oder alles Ã¼ber die JSON REST API automatisieren.
Terminplanung und AuslÃ¶ser
Cron-Ã¤hnliche ZeitplÃ¤ne, Dateisystem-Trigger und Webhook-Einstiegspunkte halten Aufgaben automatisch am Laufen, ohne manuelles Eingreifen.
Warum FlexGet auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit einem Klick starten
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.