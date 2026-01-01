Listmonk mit einem Klick bereitstellen.
HochleistungsfÃ¤higer, selbst gehosteter Newsletter- und Mailinglisten-Manager, entwickelt fÃ¼r Millionen von Abonnenten.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Listmonk
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Listmonk erstellen kÃ¶nnen
Listmonk ist eine schnelle Open-Source-Plattform fÃ¼r Newsletter und Mailinglisten, die mit Go fÃ¼r maximale Effizienz entwickelt wurde. Sie verwaltet Millionen von Abonnenten mit minimalem Ressourcenverbrauch, unterstÃ¼tzt erweiterte Segmentierung, Personalisierung und Kampagnenanalysen und funktioniert mit jedem SMTP-Anbieter. Die Ã¼bersichtliche Admin-BenutzeroberflÃ¤che macht die Verwaltung von Listen und den Versand von Kampagnen unkompliziert, ohne den Ballast von Enterprise-Marketing-Tools.
Das Selbst-Hosting von Listmonk eliminiert SaaS-GebÃ¼hren pro E-Mail oder pro Abonnent, hÃ¤lt Ihre Abonnentendaten vollstÃ¤ndig auf Ihrer eigenen Infrastruktur und ermÃ¶glicht es Ihnen, Versandraten und SMTP-Anbieter genau so zu konfigurieren, wie es Ihr Workflow erfordert â€“ ohne PlattformbeschrÃ¤nkungen oder Anbieterbindung.
Hauptmerkmale von Listmonk
Abonnentensegmentierung
Erstellen Sie zielgerichtete Kampagnen durch die Segmentierung von Abonnenten mit benutzerdefinierten Attributen und dynamischen, abfragebasierten Listen.
Kampagnenanalyse
Verfolgen Sie Ã–ffnungsraten, Klickraten, Bounces und Abmeldungen mit detaillierten Kampagnenberichten.
Mehrere SMTP-Anbieter
Verbinden Sie jeden SMTP-Anbieter mit Failover und anbieterspezifischer Ratenbegrenzung, um die Zustellbarkeit zu maximieren.
Vorlagensystem
Erstellen Sie wiederverwendbare HTML- und Nur-Text-E-Mail-Vorlagen mit Variablensubstitution fÃ¼r personalisierte Kampagnen.
REST API
Verwalten Sie Abonnenten, Listen und Kampagnen programmatisch Ã¼ber eine umfassende REST-API.
Datenschutz & GDPR Tools
Integrierte Tools fÃ¼r Abmeldemanagement, Bounce-Verwaltung und Datenexport zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Warum Listmonk auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er lÃ¤uft jederzeit zuverlÃ¤ssig, schnell und stabil. Es gab weder AusfÃ¤lle noch AbstÃ¼rze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.