SnappyMail mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter Webmail-Client, um von jedem Browser aus auf IMAP-E-Mail-Konten zuzugreifen, ohne Tracking oder Werbung.
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Was Sie mit SnappyMail erstellen können
SnappyMail ist ein moderner, schlanker Webmail-Client, der Ihnen den Zugriff auf jedes IMAP-E-Mail-Konto über eine übersichtliche Browser-Oberfläche ermöglicht. Es ist ein gepflegter Fork von RainLoop, der auf Leistung neu aufgebaut wurde – die JavaScript-Nutzlast ist etwa 66 % kleiner als das Original, was schnellere Ladezeiten selbst bei langsamen Verbindungen bedeutet. SnappyMail unterstützt mehrere IMAP-Konten, PGP-Verschlüsselung, Sieve-Mail-Filter, den Dunkelmodus und vollständige Tastaturnavigation.
Das Selbst-Hosting von SnappyMail auf Ihrem VPS platziert einen privaten browserbasierten Mail-Client auf Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Telemetrie von Drittanbietern, ohne Werbung und ohne dass ein Konto bei einem externen Dienst erforderlich ist. Ihre E-Mail-Anmeldeinformationen werden nur auf Ihrem Server gespeichert und nur zwischen Ihrem VPS und Ihrem bestehenden Mail-Anbieter übertragen.
Hauptmerkmale von SnappyMail
Mehrere IMAP-Konten
Verbinden und wechseln Sie zwischen beliebig vielen IMAP-Konten aus einer einzigen SnappyMail-Sitzung, einschließlich Gmail, Outlook, Fastmail oder selbst gehosteten Mail-Servern.
PGP-Verschlüsselung
Verfassen und lesen Sie PGP-verschlüsselte Nachrichten direkt im Browser, ohne eine E-Mail-Client-Erweiterung zu installieren oder Schlüssel außerhalb der Oberfläche zu verwalten.
Sieve-Filter-Editor
Schreiben und verwalten Sie serverseitige Sieve-E-Mail-Filterregeln direkt in SnappyMail, wodurch die Ordnersortierung und Nachrichtenverarbeitung ohne clientseitige Regeln automatisiert wird.
Kein Tracking oder Werbung
SnappyMail enthält keine Analysen, keine Social-Media-Buttons und keine Skripte von Drittanbietern – E-Mail-Inhalte und Metadaten bleiben vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur.
Dunkelmodus und Designs
Integrierter Dunkelmodus und mehrere Designoptionen ermöglichen es Benutzern, die Benutzeroberfläche ohne Browser-Erweiterungen oder benutzerdefinierte CSS-Überschreibungen zu personalisieren.
Warum SnappyMail auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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