Parseable ist ein Open-Source-Observability-Data-Lake, der speziell für Logs, Metriken und Traces entwickelt wurde. In Rust geschrieben und Daten in Apache Parquet speichernd, nimmt es Telemetriedaten mit hohem Volumen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Logging-Stacks auf, während die Abfrageleistung durch intelligentes Caching und spaltenbasierte Speicherung schnell bleibt.

Das Selbst-Hosting von Parseable auf einem VPS bietet Ihnen ein vollständiges Observability-Backend unter Ihrer eigenen Kontrolle: eine HTTP-Ingestion-API, die mit OpenTelemetry kompatibel ist, eine integrierte Abfrage-Engine mit SQL-Unterstützung, Dashboards, Warnmeldungen und rollenbasierter Zugriff – alles ohne Gebühren pro GB für die Datenerfassung, Anbieterbindung oder das Versenden sensibler Logdaten an Drittanbieter von SaaS.