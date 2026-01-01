CodiMD ist ein Open-Source, selbst gehosteter kollaborativer Echtzeit-Markdown-Editor, der auf der Grundlage von HackMD basiert. Er ermöglicht es mehreren Teammitgliedern, dasselbe Dokument gleichzeitig und mit sofortiger Synchronisierung zu bearbeiten, was ihn ideal für technische Dokumentation, Sprint-Notizen, Architektur-Entscheidungsprotokolle und kollaboratives Schreiben jeglicher Art macht. Der geteilte Bildschirm-Editor rendert Markdown live, sodass Autoren immer genau sehen, wie ihr Inhalt aussehen wird.

Das Selbst-Hosting von CodiMD bedeutet, dass Ihre Notizen und Dokumente niemals über Server von Drittanbietern laufen. Dies ist wichtig für Organisationen, die interne Strategien, Kundeninformationen oder technische Spezifikationen verwalten. Alle Daten bleiben auf Ihrer VPS-gestützten PostgreSQL-Datenbank, und Sie kontrollieren, wer sich registrieren und auf die Plattform zugreifen kann. Diese Bereitstellung koppelt den CodiMD-Server mit PostgreSQL für eine zuverlässige Speicherung von Dokumenten und Benutzerdaten.