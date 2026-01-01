CodiMD als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Echtzeit-Markdown-Editor zur Zusammenarbeit für Teams, um gemeinsam Dokumentationen, Besprechungsnotizen und Präsentationen zu erstellen.
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Was Sie damit bauen können CodiMD
CodiMD ist ein Open-Source, selbst gehosteter kollaborativer Echtzeit-Markdown-Editor, der auf der Grundlage von HackMD basiert. Er ermöglicht es mehreren Teammitgliedern, dasselbe Dokument gleichzeitig und mit sofortiger Synchronisierung zu bearbeiten, was ihn ideal für technische Dokumentation, Sprint-Notizen, Architektur-Entscheidungsprotokolle und kollaboratives Schreiben jeglicher Art macht. Der geteilte Bildschirm-Editor rendert Markdown live, sodass Autoren immer genau sehen, wie ihr Inhalt aussehen wird.
Das Selbst-Hosting von CodiMD bedeutet, dass Ihre Notizen und Dokumente niemals über Server von Drittanbietern laufen. Dies ist wichtig für Organisationen, die interne Strategien, Kundeninformationen oder technische Spezifikationen verwalten. Alle Daten bleiben auf Ihrer VPS-gestützten PostgreSQL-Datenbank, und Sie kontrollieren, wer sich registrieren und auf die Plattform zugreifen kann. Diese Bereitstellung koppelt den CodiMD-Server mit PostgreSQL für eine zuverlässige Speicherung von Dokumenten und Benutzerdaten.
Hauptmerkmale von CodiMD
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Autoren bearbeiten dasselbe Dokument gleichzeitig mit Live-Synchronisierung und individuellen Cursor-Anzeigen.
Erweitertes Markdown-Rendering
Diagramme, UML-Diagramme, mathematische Formeln, Codeblöcke mit Syntaxhervorhebung und eingebettete Medien aus Markdown rendern.
Präsentationsmodus
Konvertieren Sie jedes Markdown-Dokument in eine Präsentation, ohne den Editor zu verlassen.
Versions-Verlauf
Durchsuchen und stellen Sie frühere Versionen jedes Dokuments wieder her, sodass keine gemeinsame Bearbeitung dauerhaft verloren geht.
Mehrere Exportformate
Exportieren Sie Dokumente als PDF, HTML oder Roh-Markdown, um Inhalte bei Bedarf außerhalb der Plattform zu teilen.
Warum CodiMD auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
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Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.