DumbPad als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Kinderleichtes, selbst gehostetes, geteiltes Notizbuch mit Echtzeit-Zusammenarbeit, Markdown-Vorschau, Fuzzy-Suche und optionalem PIN-Schutz.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r DumbPad
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DumbPad erstellen kÃ¶nnen
DumbPad ist eine bewusst minimalistische, selbst gehostete Notizblock-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Idee basiert, dass schnell geteilter Text selten Konten, Datenbanken oder die KomplexitÃ¤t vollstÃ¤ndiger Kollaborationssuiten benÃ¶tigt. NotizblÃ¶cke werden als einfache Dateien auf der Festplatte gespeichert, was Backups zu einer Ein-Datei-Kopie und Migrationen trivial macht.
Mehrere Benutzer kÃ¶nnen dasselbe Pad in Echtzeit bearbeiten, NotizblÃ¶cke mit unscharfer Suche durchsuchen und Markdown mit GitHub-Ã¤hnlichen Warnungen, Tabellen und syntaxhervorgehobenen CodeblÃ¶cken in der Vorschau anzeigen. Ein optionaler 4-10-stelliger PIN-Schutz sichert den Zugriff auf freigegebenen Servern, wÃ¤hrend die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Progressive Web Apps es Ihnen ermÃ¶glicht, DumbPad auf jedem GerÃ¤t fÃ¼r den Offline-Zugriff zu installieren. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Notizen privat, von jedem Browser aus verfÃ¼gbar und frei von Ã„nderungen durch Drittanbieterdienste.
Hauptmerkmale von DumbPad
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Nutzer kÃ¶nnen denselben Notizblock gleichzeitig bearbeiten, wobei die Ã„nderungen in jedem verbundenen Browser synchronisiert werden.
Markdown mit Vorschauen
Rendern Sie GitHub-Ã¤hnliche AlarmblÃ¶cke, erweiterte Tabellen, syntaxhervorgehobenen Code und einklappbare Details direkt im Editor.
Fuzzy-Suche
Finden Sie jedes Notizbuch sofort, indem Sie sowohl in Dateinamen als auch in vollstÃ¤ndigen Dateiinhalten mit fehlertoleranter unscharfer Suche suchen.
Optionaler PIN-Schutz
Legen Sie eine 4-10-stellige PIN fest, um den Zugriff auf freigegebenen Servern einzuschrÃ¤nken, ohne ein vollstÃ¤ndiges Konto- oder Benutzerverwaltungssystem zu erzwingen.
Keine Datenbank erforderlich
NotizblÃ¶cke liegen als einfache Dateien auf der Festplatte vor â€” Backups sind eine Ein-Datei-Kopie und Migrationen dauern Sekunden, ohne dass man sich um ein Schema kÃ¼mmern muss.
Progressive Web App
Installieren Sie DumbPad auf Telefonen, Tablets oder Desktops fÃ¼r offlinefÃ¤higen Zugriff, ohne jedes Mal einen Browser-Tab Ã¶ffnen zu mÃ¼ssen.
Warum DumbPad auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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