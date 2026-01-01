DumbPad ist eine bewusst minimalistische, selbst gehostete Notizblock-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Idee basiert, dass schnell geteilter Text selten Konten, Datenbanken oder die KomplexitÃ¤t vollstÃ¤ndiger Kollaborationssuiten benÃ¶tigt. NotizblÃ¶cke werden als einfache Dateien auf der Festplatte gespeichert, was Backups zu einer Ein-Datei-Kopie und Migrationen trivial macht.

Mehrere Benutzer kÃ¶nnen dasselbe Pad in Echtzeit bearbeiten, NotizblÃ¶cke mit unscharfer Suche durchsuchen und Markdown mit GitHub-Ã¤hnlichen Warnungen, Tabellen und syntaxhervorgehobenen CodeblÃ¶cken in der Vorschau anzeigen. Ein optionaler 4-10-stelliger PIN-Schutz sichert den Zugriff auf freigegebenen Servern, wÃ¤hrend die UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Progressive Web Apps es Ihnen ermÃ¶glicht, DumbPad auf jedem GerÃ¤t fÃ¼r den Offline-Zugriff zu installieren. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hÃ¤lt Ihre Notizen privat, von jedem Browser aus verfÃ¼gbar und frei von Ã„nderungen durch Drittanbieterdienste.