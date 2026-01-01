NocoBase ist eine auf Skalierbarkeit ausgelegte Open-Source No-Code/Low-Code-Plattform, die eine visuelle OberflĂ¤che mit einer Plugin-basierten Architektur kombiniert, damit sowohl Citizen Developer als auch Ingenieure effektiv zusammenarbeiten kĂ¶nnen. Ihre Datenmodellierungs-Engine, der Drag-and-Drop-UI-Builder und die Workflow-Automatisierungstools decken alles ab, von einfachen CRUD-Anwendungen bis hin zu komplexen mandantenfĂ¤higen GeschĂ¤ftsanwendungen.

Das Selbst-Hosting von NocoBase auf Ihrem VPS eliminiert die nutzerbasierte Preisgestaltung, hĂ¤lt sensible GeschĂ¤ftsdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur und gibt Entwicklungsteams die Freiheit, benutzerdefinierte Plugins zu installieren und sich ohne AnbieterbeschrĂ¤nkungen in interne Systeme zu integrieren.