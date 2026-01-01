NocoBase per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Erweiterbare Open-Source No-Code-Plattform zum Erstellen interner Tools und GeschĂ¤ftsanwendungen mit einer Plugin-basierten Architektur.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NocoBase erstellen kĂ¶nnen
NocoBase ist eine auf Skalierbarkeit ausgelegte Open-Source No-Code/Low-Code-Plattform, die eine visuelle OberflĂ¤che mit einer Plugin-basierten Architektur kombiniert, damit sowohl Citizen Developer als auch Ingenieure effektiv zusammenarbeiten kĂ¶nnen. Ihre Datenmodellierungs-Engine, der Drag-and-Drop-UI-Builder und die Workflow-Automatisierungstools decken alles ab, von einfachen CRUD-Anwendungen bis hin zu komplexen mandantenfĂ¤higen GeschĂ¤ftsanwendungen.
Das Selbst-Hosting von NocoBase auf Ihrem VPS eliminiert die nutzerbasierte Preisgestaltung, hĂ¤lt sensible GeschĂ¤ftsdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur und gibt Entwicklungsteams die Freiheit, benutzerdefinierte Plugins zu installieren und sich ohne AnbieterbeschrĂ¤nkungen in interne Systeme zu integrieren.
Hauptmerkmale von NocoBase
Visuelle Datenmodellierung
Definieren Sie Tabellen, Felder und komplexe Beziehungen ĂĽber eine visuelle OberflĂ¤che, mit UnterstĂĽtzung fĂĽr alle gĂ¤ngigen Feldtypen einschlieĂźlich AnhĂ¤ngen, Formeln und Nachschlagefeldern.
Drag-and-Drop UI-Baukasten
Gestalten Sie responsive AnwendungsoberflĂ¤chen, indem Sie BlĂ¶cke und Komponenten auf einer ArbeitsflĂ¤che anordnen, ohne dass fĂĽr Standard-Layouts Front-End-Code erforderlich ist.
Plugin-basierte Architektur
Erweitern Sie die Plattform mit Community- oder benutzerdefinierten Plugins fĂĽr neue Feldtypen, Aktionen und Integrationen, ohne die Kernanwendung zu modifizieren.
Workflow-Automatisierung
Erstellen Sie bedingte GeschĂ¤ftsprozesse und GenehmigungsablĂ¤ufe visuell, die Aktionen bei DatenĂ¤nderungen auslĂ¶sen, ohne Backend-Logik von Grund auf neu schreiben zu mĂĽssen.
Rollenbasierte Berechtigungen
Steuern Sie den Zugriff auf Daten und UI-Elemente auf Rollenebene, wobei Multi-Tenancy und die Isolation auf Abteilungsebene innerhalb einer einzigen Installation unterstĂĽtzt werden.
Automatisch generierte APIs
Jedes Datenmodell stellt automatisch REST-API-Endpunkte bereit, die die Integration mit externen Systemen und benutzerdefinierten Frontends ohne zusĂ¤tzlichen Entwicklungsaufwand ermĂ¶glichen.
Warum NocoBase auf Hostinger ausfĂĽhren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen
SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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