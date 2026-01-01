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Erweiterbare Open-Source No-Code-Plattform zum Erstellen interner Tools und GeschĂ¤ftsanwendungen mit einer Plugin-basierten Architektur.

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Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Gratis Domain fĂĽr 1 Jahr
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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit NocoBase erstellen kĂ¶nnen

NocoBase ist eine auf Skalierbarkeit ausgelegte Open-Source No-Code/Low-Code-Plattform, die eine visuelle OberflĂ¤che mit einer Plugin-basierten Architektur kombiniert, damit sowohl Citizen Developer als auch Ingenieure effektiv zusammenarbeiten kĂ¶nnen. Ihre Datenmodellierungs-Engine, der Drag-and-Drop-UI-Builder und die Workflow-Automatisierungstools decken alles ab, von einfachen CRUD-Anwendungen bis hin zu komplexen mandantenfĂ¤higen GeschĂ¤ftsanwendungen.

Das Selbst-Hosting von NocoBase auf Ihrem VPS eliminiert die nutzerbasierte Preisgestaltung, hĂ¤lt sensible GeschĂ¤ftsdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur und gibt Entwicklungsteams die Freiheit, benutzerdefinierte Plugins zu installieren und sich ohne AnbieterbeschrĂ¤nkungen in interne Systeme zu integrieren.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Hauptmerkmale von NocoBase

Visuelle Datenmodellierung

Definieren Sie Tabellen, Felder und komplexe Beziehungen ĂĽber eine visuelle OberflĂ¤che, mit UnterstĂĽtzung fĂĽr alle gĂ¤ngigen Feldtypen einschlieĂźlich AnhĂ¤ngen, Formeln und Nachschlagefeldern.

Drag-and-Drop UI-Baukasten

Gestalten Sie responsive AnwendungsoberflĂ¤chen, indem Sie BlĂ¶cke und Komponenten auf einer ArbeitsflĂ¤che anordnen, ohne dass fĂĽr Standard-Layouts Front-End-Code erforderlich ist.

Plugin-basierte Architektur

Erweitern Sie die Plattform mit Community- oder benutzerdefinierten Plugins fĂĽr neue Feldtypen, Aktionen und Integrationen, ohne die Kernanwendung zu modifizieren.

Workflow-Automatisierung

Erstellen Sie bedingte GeschĂ¤ftsprozesse und GenehmigungsablĂ¤ufe visuell, die Aktionen bei DatenĂ¤nderungen auslĂ¶sen, ohne Backend-Logik von Grund auf neu schreiben zu mĂĽssen.

Rollenbasierte Berechtigungen

Steuern Sie den Zugriff auf Daten und UI-Elemente auf Rollenebene, wobei Multi-Tenancy und die Isolation auf Abteilungsebene innerhalb einer einzigen Installation unterstĂĽtzt werden.

Automatisch generierte APIs

Jedes Datenmodell stellt automatisch REST-API-Endpunkte bereit, die die Integration mit externen Systemen und benutzerdefinierten Frontends ohne zusĂ¤tzlichen Entwicklungsaufwand ermĂ¶glichen.

Warum NocoBase auf Hostinger ausfĂĽhren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kĂ¶nnen zentral ausgefĂĽhrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mĂĽhelos bereitstellen, aktualisieren und ĂĽberwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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