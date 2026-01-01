Gerrit ist ein quelloffenes, webbasiertes Code-Review-System, das auf Git aufbaut. Jede Änderung wird als Patch-Set – eine versionierte Überprüfungseinheit – eingereicht, das Teammitglieder durch Inline-Kommentare, Abstimmungszustimmungen und konfigurierbare Einreichungsregeln bewerten, bevor es zusammengeführt werden kann. Ursprünglich bei Google entwickelt und von Android, Chromium und Qt verwendet, bringt Gerrit strukturierte Überprüfungsdisziplin in jedes Entwicklungsteam.

Das Selbst-Hosting von Gerrit auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Repositories, Zugriffsrechte und Code-Review-Workflows. Mit einem Bootstrap, bei dem der erste Benutzer zum Administrator wird, fein abgestuften projektbezogenen Zugriffsregeln und einem Plugin-Ökosystem von über 100 Erweiterungen ist es für Teams konzipiert, die Audit-Trails und strenge Code-Qualitätskontrollen benötigen, ohne sich auf Drittanbieter-Plattformen verlassen zu müssen.