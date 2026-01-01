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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Gerrit erstellen können

Gerrit ist ein quelloffenes, webbasiertes Code-Review-System, das auf Git aufbaut. Jede Änderung wird als Patch-Set – eine versionierte Überprüfungseinheit – eingereicht, das Teammitglieder durch Inline-Kommentare, Abstimmungszustimmungen und konfigurierbare Einreichungsregeln bewerten, bevor es zusammengeführt werden kann. Ursprünglich bei Google entwickelt und von Android, Chromium und Qt verwendet, bringt Gerrit strukturierte Überprüfungsdisziplin in jedes Entwicklungsteam.

Das Selbst-Hosting von Gerrit auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Repositories, Zugriffsrechte und Code-Review-Workflows. Mit einem Bootstrap, bei dem der erste Benutzer zum Administrator wird, fein abgestuften projektbezogenen Zugriffsregeln und einem Plugin-Ökosystem von über 100 Erweiterungen ist es für Teams konzipiert, die Audit-Trails und strenge Code-Qualitätskontrollen benötigen, ohne sich auf Drittanbieter-Plattformen verlassen zu müssen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von Gerrit

Patch-basierter Überprüfungsworkflow

Jede Code-Änderung wird als versionierter Patch-Satz eingereicht, was den Prüfern eine klare Ansicht jeder Iteration und die vollständige Revisionshistorie ermöglicht.

Feingranulare Berechtigungen

Definieren Sie projekt-, zweig- und aktionsspezifische Zugriffsregeln für Einzelpersonen und Gruppen, einschließlich Force-Push- und Submit-Rechten.

Inline-Code-Kommentierung

Kommentare zu bestimmten Codezeilen hinterlassen und inline antworten, wodurch Diskussionsbeiträge direkt an den referenzierten Code gebunden bleiben.

CI/CD-Integration

Jenkins, Zuul oder jedes CI-System automatisch bei neuen Patch-Sets über Webhooks und die integrierte Events Stream API auslösen.

Plugin-Ökosystem

Erweitern Sie Gerrit mit über 100 Community-Plugins für LDAP-Authentifizierung, Metriken, Benachrichtigungen und benutzerdefinierte Überprüfungs-Workflows.

Multi-Repository-Verwaltung

Verwalten und überprüfen Sie Änderungen über mehrere Git-Repositories hinweg von einer einzigen Instanz aus, mit vereinheitlichter Zugriffssteuerung und Audit-Protokollen.

Warum Gerrit auf Hostinger ausführen?

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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