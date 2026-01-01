Gerrit mit einem Klick installieren.
Professionelle Code-Review-Plattform, der Android, Chromium und große Open-Source-Projekte weltweit vertrauen.
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Was Sie mit Gerrit erstellen können
Gerrit ist ein quelloffenes, webbasiertes Code-Review-System, das auf Git aufbaut. Jede Änderung wird als Patch-Set – eine versionierte Überprüfungseinheit – eingereicht, das Teammitglieder durch Inline-Kommentare, Abstimmungszustimmungen und konfigurierbare Einreichungsregeln bewerten, bevor es zusammengeführt werden kann. Ursprünglich bei Google entwickelt und von Android, Chromium und Qt verwendet, bringt Gerrit strukturierte Überprüfungsdisziplin in jedes Entwicklungsteam.
Das Selbst-Hosting von Gerrit auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Repositories, Zugriffsrechte und Code-Review-Workflows. Mit einem Bootstrap, bei dem der erste Benutzer zum Administrator wird, fein abgestuften projektbezogenen Zugriffsregeln und einem Plugin-Ökosystem von über 100 Erweiterungen ist es für Teams konzipiert, die Audit-Trails und strenge Code-Qualitätskontrollen benötigen, ohne sich auf Drittanbieter-Plattformen verlassen zu müssen.
Hauptmerkmale von Gerrit
Patch-basierter Überprüfungsworkflow
Jede Code-Änderung wird als versionierter Patch-Satz eingereicht, was den Prüfern eine klare Ansicht jeder Iteration und die vollständige Revisionshistorie ermöglicht.
Feingranulare Berechtigungen
Definieren Sie projekt-, zweig- und aktionsspezifische Zugriffsregeln für Einzelpersonen und Gruppen, einschließlich Force-Push- und Submit-Rechten.
Inline-Code-Kommentierung
Kommentare zu bestimmten Codezeilen hinterlassen und inline antworten, wodurch Diskussionsbeiträge direkt an den referenzierten Code gebunden bleiben.
CI/CD-Integration
Jenkins, Zuul oder jedes CI-System automatisch bei neuen Patch-Sets über Webhooks und die integrierte Events Stream API auslösen.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie Gerrit mit über 100 Community-Plugins für LDAP-Authentifizierung, Metriken, Benachrichtigungen und benutzerdefinierte Überprüfungs-Workflows.
Multi-Repository-Verwaltung
Verwalten und überprüfen Sie Änderungen über mehrere Git-Repositories hinweg von einer einzigen Instanz aus, mit vereinheitlichter Zugriffssteuerung und Audit-Protokollen.
Warum Gerrit auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.