SENAITE ist ein kostenloses und quelloffenes Laborinformationsmanagementsystem, das auf dem Plone-Anwendungsserver basiert und weltweit von Diagnoselaboren, Biobanken, Forschungszentren und öffentlichen Gesundheitsprogrammen genutzt wird. Es verwaltet den gesamten analytischen Lebenszyklus, einschließlich Probenregistrierung, Arbeitsplanerstellung, Ergebniseingabe, Verifizierung, Veröffentlichung und Zertifikatserstellung.

Das Selbst-Hosting von SENAITE auf einem VPS hält sensible Labordaten, Instrumentenintegrationen und Patientenakten unter direkter organisatorischer Kontrolle. Es fallen keine Lizenzgebühren pro Arbeitsplatz an, es gibt keine Anbieterbindung und vollen Zugriff auf den Quellcode für Audits, Anpassungen und Arbeiten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie der ISO/IEC 17025 Akkreditierung.