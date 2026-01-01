SENAITE LIMS mit einem Klick installieren.
Open-Source-Laborinformationsmanagementsystem, das den gesamten analytischen Arbeitsablauf von der Probenannahme bis zur Berichtsveröffentlichung abdeckt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SENAITE LIMS erstellen können
SENAITE ist ein kostenloses und quelloffenes Laborinformationsmanagementsystem, das auf dem Plone-Anwendungsserver basiert und weltweit von Diagnoselaboren, Biobanken, Forschungszentren und öffentlichen Gesundheitsprogrammen genutzt wird. Es verwaltet den gesamten analytischen Lebenszyklus, einschließlich Probenregistrierung, Arbeitsplanerstellung, Ergebniseingabe, Verifizierung, Veröffentlichung und Zertifikatserstellung.
Das Selbst-Hosting von SENAITE auf einem VPS hält sensible Labordaten, Instrumentenintegrationen und Patientenakten unter direkter organisatorischer Kontrolle. Es fallen keine Lizenzgebühren pro Arbeitsplatz an, es gibt keine Anbieterbindung und vollen Zugriff auf den Quellcode für Audits, Anpassungen und Arbeiten zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie der ISO/IEC 17025 Akkreditierung.
Hauptmerkmale von SENAITE LIMS
Analytischer Workflow
Verwalten Sie Proben, Arbeitsblätter, Analysen, Verifizierung und Veröffentlichung über eine konfigurierbare Zustandsmaschine, die für den Laborbetrieb entwickelt wurde.
Instrumentenintegration
Importieren Sie Ergebnisse direkt von Laborinstrumenten über integrierte Schnittstellen, wodurch manuelle Transkriptionsfehler eliminiert werden.
Audit-Nachvollziehbarkeit
Jede Änderung an einem elektronischen Datensatz erstellt einen unveränderlichen Schnappschuss, wobei Benutzer, IP-Adresse und Zeitstempel automatisch erfasst werden.
ISO 17025-konform
Prozesskontrollen, rollenbasierte Berechtigungen und elektronische Signaturen unterstützen Labore, die eine ISO/IEC 17025 Akkreditierung anstreben.
REST-JSON-API
Verbinden Sie externe Dashboards, BI-Tools und Patientenportale mit SENAITE über die integrierte REST JSON API.
Erweiterbare Add-ons
Erweitern Sie die Funktionalität mit offiziellen Add-ons für Speicherplatz, Patientenverwaltung, Überweisungslabore und Impress-Berichterstattung.
Warum SENAITE LIMS auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.