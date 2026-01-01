GreptimeDB ist eine in Rust entwickelte Open-Source-Observability-Datenbank, die Metriken, Logs und Traces als breite Ereignisse in einer einzigen spaltenbasierten Engine speichert. Eine Datenbank ersetzt das typische Trio aus Prometheus, Loki und Elasticsearch, wodurch Sie Signale in SQL JOINen und Dashboards, Warnmeldungen und KI-Agenten von einem Backend statt von drei bereitstellen kÃ¶nnen.

Das Self-Hosting von GreptimeDB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Telemetriedaten mit hoher KardinalitÃ¤t unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-Abrechnung pro Datenpunkt, und dieselbe Instanz spricht Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL und das InfluxDB line protocol â€” sodass bestehende Kollektoren und Dashboards ohne Neuschreiben angeschlossen werden kÃ¶nnen.