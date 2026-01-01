GreptimeDB mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source vereinheitlichte Observability-Datenbank fÃ¼r Metriken, Logs und Traces mit SQL und PromQL auf einer einzigen Engine.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit GreptimeDB erstellen kÃ¶nnen
GreptimeDB ist eine in Rust entwickelte Open-Source-Observability-Datenbank, die Metriken, Logs und Traces als breite Ereignisse in einer einzigen spaltenbasierten Engine speichert. Eine Datenbank ersetzt das typische Trio aus Prometheus, Loki und Elasticsearch, wodurch Sie Signale in SQL JOINen und Dashboards, Warnmeldungen und KI-Agenten von einem Backend statt von drei bereitstellen kÃ¶nnen.
Das Self-Hosting von GreptimeDB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Telemetriedaten mit hoher KardinalitÃ¤t unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-Abrechnung pro Datenpunkt, und dieselbe Instanz spricht Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL und das InfluxDB line protocol â€” sodass bestehende Kollektoren und Dashboards ohne Neuschreiben angeschlossen werden kÃ¶nnen.
Hauptmerkmale von GreptimeDB
Vereinheitlichtes Datenmodell
Speichern Sie Metriken, Logs und Traces als zeitgestempelte Wide Events in einer spaltenbasierten Engine und verknÃ¼pfen Sie Signale mit einfachem SQL.
SQL und PromQL
Fragen Sie dieselben Daten mit SQL fÃ¼r Analysen und PromQL fÃ¼r Grafana-Alarmierungsregeln ab â€” keine separate Abfrageschicht oder Ãœbersetzungsebene erforderlich.
Natives OpenTelemetry
OTLP fÃ¼r Metriken, Logs und Traces direkt aufnehmen, ohne Exporter-Sidecars oder herstellerspezifische SDKs zwischen Ihren Diensten und der Datenbank.
Umfassende ProtokollunterstÃ¼tzung
Akzeptieren Sie Prometheus Remote Write, InfluxDB Line Protocol, Loki Push und MySQL- oder PostgreSQL-Clients auf derselben Instanz fÃ¼r Drop-in-Migrationen.
Integriertes Web-Dashboard
Tabellen erkunden, SQL- und PromQL-Abfragen ausfÃ¼hren und den Cluster-Status Ã¼ber eine integrierte Web-BenutzeroberflÃ¤che Ã¼berprÃ¼fen, ohne ein separates Frontend installieren zu mÃ¼ssen.
Objektspeicher bereit
Konfigurieren Sie S3, GCS oder Azure Blob als primÃ¤ren Speicher mit einem lokalen Festplattencache, um die Kosten fÃ¼r die Langzeitaufbewahrung bei Telemetriedaten mit hohem Volumen zu senken.
Warum GreptimeDB auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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