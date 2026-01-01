Whishper mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Audio-Transkriptions- und Untertitelungs-Suite, die Whisper, Übersetzung und Bearbeitung vollständig auf Ihrem eigenen Server ausführt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Whishper erstellen können
Whishper ist eine Open-Source-Transkriptions- und Untertitel-Suite, die OpenAI Whisper lokal für hochpräzise Spracherkennung ausführt, ohne Audio an Drittanbieterdienste zu senden. Laden Sie Mediendateien hoch, fügen Sie eine von yt-dlp unterstützte URL ein, und Whishper übernimmt Transkription, Übersetzung und Untertitelbearbeitung an einem Ort – alles über eine ausgefeilte Web-Benutzeroberfläche.
Das Selbst-Hosting von Whishper hält sensible Aufnahmen – Interviews, Besprechungen, Vorlesungen, Kundenanrufe – vollständig auf Ihrer Infrastruktur. Die gebündelte LibreTranslate-Engine ermöglicht Offline-Maschinenübersetzung in Dutzende von Sprachen, und der integrierte Untertitel-Editor ermöglicht es Ihnen, das Timing zu optimieren, Segmente zu teilen und in SRT, VTT, TXT oder JSON zu exportieren, ohne den Browser verlassen zu müssen.
Hauptmerkmale von Whishper
Lokale Whisper-Transkription
Angetrieben von FasterWhisper, transkribieren Sie Audio und Video auf Ihrer eigenen Hardware ohne externe API-Aufrufe oder Gebühren pro Minute.
URL- und Dateierfassung
Legen Sie eine Datei direkt ab oder fügen Sie eine von yt-dlp unterstützte URL ein — YouTube, Podcasts, direkte Links — und Whishper ruft sie ab und transkribiert sie.
Offline-Übersetzung
Die gebündelte LibreTranslate-Engine übersetzt Transkriptionen in Dutzende von Sprachen, ohne Text an eine kommerzielle Übersetzungs-API zu senden.
Integrierter Untertitel-Editor
Bearbeiten Sie das Timing, teilen oder fügen Sie Segmente ein und beobachten Sie CPS-Warnungen live, während der Player die aktive Zeile hervorhebt, während Audio abgespielt wird.
Mehrere Exportformate
Laden Sie fertige Transkriptionen als SRT, VTT, TXT oder JSON herunter oder kopieren Sie den Rohtext direkt in Ihre Zwischenablage.
CPU- und GPU-Profile
Läuft sofort auf Standard-CPU-Instanzen und unterstützt NVIDIA GPU-Beschleunigung für eine deutlich schnellere Transkription auf geeigneter Hardware.
Warum Whishper auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.