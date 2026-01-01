Whishper ist eine Open-Source-Transkriptions- und Untertitel-Suite, die OpenAI Whisper lokal für hochpräzise Spracherkennung ausführt, ohne Audio an Drittanbieterdienste zu senden. Laden Sie Mediendateien hoch, fügen Sie eine von yt-dlp unterstützte URL ein, und Whishper übernimmt Transkription, Übersetzung und Untertitelbearbeitung an einem Ort – alles über eine ausgefeilte Web-Benutzeroberfläche.

Das Selbst-Hosting von Whishper hält sensible Aufnahmen – Interviews, Besprechungen, Vorlesungen, Kundenanrufe – vollständig auf Ihrer Infrastruktur. Die gebündelte LibreTranslate-Engine ermöglicht Offline-Maschinenübersetzung in Dutzende von Sprachen, und der integrierte Untertitel-Editor ermöglicht es Ihnen, das Timing zu optimieren, Segmente zu teilen und in SRT, VTT, TXT oder JSON zu exportieren, ohne den Browser verlassen zu müssen.