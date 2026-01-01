Littlelink-Server als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Zustandslose, selbst gehostete Linktree-Alternative für Creator-Bioseiten mit Dutzenden integrierter Social-Brand-Buttons.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Littlelink-Server
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Littlelink-Server erstellen können
Littlelink-Server ist ein leichtgewichtiger, quelloffener, zustandsloser Link-in-Bio-Dienst, der als selbst gehostete Alternative zu Linktree entwickelt wurde. Er rendert eine einzige Landingpage, die alle Ihre wichtigen Links – soziale Profile, Inhaltskanäle, E-Mail, Spendenseiten – hinter einer kurzen URL zusammenfasst, die Sie in jede Bio einfügen können.
Da die gesamte Seite aus Umgebungsvariablen generiert wird, gibt es keine Datenbank, kein Admin-Panel und keine nutzerbasierte Preisgestaltung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält den Besucherverkehr, das Branding und die Analysen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, mit vollständiger Eigentümerschaft der Domain und ohne Datenweitergabe an eine Drittanbieterplattform.
Hauptmerkmale von Littlelink-Server
Zustandsloser Container
Keine Datenbank oder persistenter Speicher erforderlich – die gesamte Seite wird aus Umgebungsvariablen gerendert, wodurch Bereitstellungen schnell und wegwerfbar werden.
Über 150 Marken-Buttons
Enthält standardmäßig native, wiedererkennbare Schaltflächen für GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify und über hundert weitere Dienste.
Helle und dunkle Designs
Wählen Sie zwischen integrierten hellen und dunklen Präsentationsmodi, um Ihre persönliche Marke anzupassen, ohne benutzerdefiniertes CSS schreiben zu müssen.
Benutzerdefinierte Schaltflächenreihenfolge
Ordnen Sie die Links neu an, die zuerst erscheinen sollen, indem Sie eine einfache, kommagetrennte Liste verwenden, damit die wichtigsten Ziele über dem Falz bleiben.
Open Graph Metadaten
Enthält konfigurierbare Open Graph- und Twitter Card-Tags, damit Vorschauen auf sozialen Plattformen Ihren Avatar, Namen und Ihre Biografie klar darstellen.
Optionale Umami-Analysen
Integriert sich mit selbst gehostetem Umami, um Link-Klicks privat zu verfolgen, ohne Drittanbieter-Cookies oder externe Tracker.
Warum Littlelink-Server auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.