Littlelink-Server ist ein leichtgewichtiger, quelloffener, zustandsloser Link-in-Bio-Dienst, der als selbst gehostete Alternative zu Linktree entwickelt wurde. Er rendert eine einzige Landingpage, die alle Ihre wichtigen Links – soziale Profile, Inhaltskanäle, E-Mail, Spendenseiten – hinter einer kurzen URL zusammenfasst, die Sie in jede Bio einfügen können.

Da die gesamte Seite aus Umgebungsvariablen generiert wird, gibt es keine Datenbank, kein Admin-Panel und keine nutzerbasierte Preisgestaltung. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält den Besucherverkehr, das Branding und die Analysen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, mit vollständiger Eigentümerschaft der Domain und ohne Datenweitergabe an eine Drittanbieterplattform.