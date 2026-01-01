Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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Was Sie mit Apache SkyWalking erstellen können
Apache SkyWalking ist ein CNCF-Mitgliedsprojekt, das End-to-End-Observability für Cloud-native und verteilte Systeme bietet. Es sammelt verteilte Traces, Service-Metriken, Log-Korrelation und kontinuierliches Profiling via eBPF – und bietet Ingenieurteams so eine einheitliche Ansicht ihres gesamten Stacks, ohne separate Tools zusammenfügen zu müssen. Die integrierten Topologiekarten und Warnmeldungen erleichtern die Identifizierung von Latenz-Hotspots, Abhängigkeitsfehlern und Anomalien, bevor diese eskalieren.
Diese Bereitstellung koppelt den SkyWalking OAP Server mit BanyanDB, der nativen Zeitreihen-Speicher-Engine von SkyWalking, wodurch die Notwendigkeit einer externen Elasticsearch oder einer anderen Datenbank entfällt. Self-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Telemetriedaten – Trace-Payloads, Service-Performance-Metriken und Profiling-Ergebnisse verbleiben vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne Kosten pro Span.
Hauptmerkmale von Apache SkyWalking
Verteiltes Tracing
Erfasst vollständige Anfragen-Traces über Microservices hinweg mit automatischer Kontextweitergabe, wobei Dienstabhängigkeiten und Latenzaufschlüsselungen pro Operation offengelegt werden.
eBPF-Profilierung
Kontinuierliche CPU- und Speicherprofilierung mittels eBPF untersucht den laufenden Prozess ohne Codeänderungen und identifiziert Engpässe in der Produktion ohne Sampling-Overhead.
Service-Topologiekarten
Automatisch generierte Echtzeit-Topologiediagramme zeigen Aufrufbeziehungen, Fehlerraten und den Durchsatz zwischen jedem Dienst in Ihrer Architektur.
Log Correlation
Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Warum Apache SkyWalking auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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