Cross-seed ist ein Open-Source-Automatisierungstool, das Torrent-Benutzern hilft, Cross-Seeds zu finden und hinzuzufÃ¼gen â€“ Torrents, die auf mehreren privaten Trackern existieren, aber identische Dateien teilen. Indem es Ihre bestehenden Downloads mit Indexern wie Prowlarr oder Jackett vergleicht, identifiziert es passende Releases und fÃ¼gt sie automatisch Ihrem Torrent-Client hinzu, sodass Sie auf zusÃ¤tzlichen Trackern seeden kÃ¶nnen, ohne Daten erneut herunterladen zu mÃ¼ssen.

Das AusfÃ¼hren von Cross-seed auf einem VPS gewÃ¤hrleistet einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb und scannt nach neuen Cross-Seed-MÃ¶glichkeiten, sobald diese entstehen. Es lÃ¤sst sich in gÃ¤ngige Torrent-Clients wie qBittorrent, Deluge und rTorrent integrieren und unterstÃ¼tzt datenbasiertes Matching, das auch funktioniert, wenn sich Release-Namen auf verschiedenen Trackern unterscheiden.