Cross-seed mit einem Klick installieren.
Automatisiertes Cross-Seeding-Tool, das passende Torrents Ã¼ber private Tracker hinweg findet, um Ihr Seeding-VerhÃ¤ltnis zu maximieren.
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Was Sie mit Cross-seed erstellen kÃ¶nnen
Cross-seed ist ein Open-Source-Automatisierungstool, das Torrent-Benutzern hilft, Cross-Seeds zu finden und hinzuzufÃ¼gen â€“ Torrents, die auf mehreren privaten Trackern existieren, aber identische Dateien teilen. Indem es Ihre bestehenden Downloads mit Indexern wie Prowlarr oder Jackett vergleicht, identifiziert es passende Releases und fÃ¼gt sie automatisch Ihrem Torrent-Client hinzu, sodass Sie auf zusÃ¤tzlichen Trackern seeden kÃ¶nnen, ohne Daten erneut herunterladen zu mÃ¼ssen.
Das AusfÃ¼hren von Cross-seed auf einem VPS gewÃ¤hrleistet einen kontinuierlichen 24/7-Betrieb und scannt nach neuen Cross-Seed-MÃ¶glichkeiten, sobald diese entstehen. Es lÃ¤sst sich in gÃ¤ngige Torrent-Clients wie qBittorrent, Deluge und rTorrent integrieren und unterstÃ¼tzt datenbasiertes Matching, das auch funktioniert, wenn sich Release-Namen auf verschiedenen Trackern unterscheiden.
Hauptmerkmale von Cross-seed
Automatische Kreuz-Seeding
Scannt Ihre vorhandenen Downloads und findet passende Torrents auf anderen Trackern, damit Sie mehr seeden kÃ¶nnen, ohne zusÃ¤tzlichen Download.
Multi-Tracker Support
Verbindet sich mit Prowlarr oder Jackett, um gleichzeitig Dutzende privater und Ã¶ffentlicher Tracker von einer einzigen Konfiguration aus zu durchsuchen.
Torrent-Client-Integration
Funktioniert nativ mit qBittorrent, Deluge, Transmission und rTorrent, um Cross-Seed-Torrents direkt in Ihren Client einzuschleusen.
Datenbasiertes Matching
Gleicht Torrents anhand von Dateiinhalten und -grÃ¶ÃŸe ab und nicht nur anhand von Namen, wobei Cross-Seeds erkannt werden, selbst wenn sich die Release-Titel zwischen Trackern unterscheiden.
Daemon-Modus
LÃ¤uft als persistenter Hintergrunddienst, der neue Downloads Ã¼berwacht und automatisch Cross-Seeding-MÃ¶glichkeiten in Echtzeit findet.
Warum Cross-seed auf Hostinger ausfÃ¼hren?
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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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