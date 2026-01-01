Neo4j ist die weltweit am häufigsten eingesetzte Graphdatenbank, die Daten als Knoten und Beziehungen anstelle von Zeilen und Tabellen speichert. Dieses native Graphmodell macht es außergewöhnlich schnell beim Durchlaufen von Verbindungen – egal ob Sie den kürzesten Pfad zwischen zwei Personen finden, Betrugsringe aufdecken oder Produktempfehlungen generieren – ohne die kostspieligen Joins, die relationale Datenbanken bei Problemen mit verbundenen Daten verlangsamen.

Das Selbst-Hosting von Neo4j auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Datenmodell, Ihre Speicherkonfiguration und Ihre Zugriffsrechte. Sie vermeiden Cloud-Gebühren pro Abfrage und behalten gleichzeitig sensible Beziehungsdaten – wie Benutzernetzwerke, Transaktionsgraphen und Organisationshierarchien – vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur.