Neo4j mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Die weltweit führende Open-Source-Graphdatenbank, entwickelt zum Speichern und Abfragen tief vernetzter Daten im großen Maßstab.
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Was Sie mit Neo4j erstellen können
Neo4j ist die weltweit am häufigsten eingesetzte Graphdatenbank, die Daten als Knoten und Beziehungen anstelle von Zeilen und Tabellen speichert. Dieses native Graphmodell macht es außergewöhnlich schnell beim Durchlaufen von Verbindungen – egal ob Sie den kürzesten Pfad zwischen zwei Personen finden, Betrugsringe aufdecken oder Produktempfehlungen generieren – ohne die kostspieligen Joins, die relationale Datenbanken bei Problemen mit verbundenen Daten verlangsamen.
Das Selbst-Hosting von Neo4j auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Datenmodell, Ihre Speicherkonfiguration und Ihre Zugriffsrechte. Sie vermeiden Cloud-Gebühren pro Abfrage und behalten gleichzeitig sensible Beziehungsdaten – wie Benutzernetzwerke, Transaktionsgraphen und Organisationshierarchien – vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur.
Hauptmerkmale von Neo4j
Nativer Graphspeicher
Daten werden physisch als Knoten und Beziehungen gespeichert, sodass Graph-Traversierungen in konstanter Zeit ausgeführt werden, unabhängig von der Gesamtgröße des Datensatzes – etwas, das relationale Datenbanken nicht erreichen können.
Cypher Abfragesprache
Cypher ist eine ausdrucksstarke, musterbasierte Abfragesprache, die speziell für Graphen entwickelt wurde und es Ihnen ermöglicht, komplexe Beziehungsabfragen in einer lesbaren, SQL-ähnlichen Syntax zu beschreiben.
Integrierte Browser-UI
Neo4j Browser bietet eine interaktive visuelle Oberfläche zum Schreiben von Abfragen, zum Erkunden Ihres Graphen und zum Rendern von Ergebnissen als interaktive Knoten-Beziehungs-Diagramme.
ACID-Transaktionen
Volle ACID-Konformität gewährleistet Datenkonsistenz und -haltbarkeit, wodurch Neo4j für Produktions-Workloads geeignet ist, bei denen Korrektheit nicht verhandelbar ist.
REST & Bolt APIs
Das binäre Bolt-Protokoll und die HTTP-REST-API ermöglichen jeder Anwendung, sich mit Neo4j zu verbinden, unter Verwendung offizieller Treiber, die für Python, Java, JavaScript, Go, .NET und weitere verfügbar sind.
Graphalgorithmen
Die Graph Data Science Bibliothek bietet über 65 Algorithmen – PageRank, Community-Erkennung, Pfadfindung – die direkt auf Ihrem Graphen ausgeführt werden, ohne Daten exportieren zu müssen.
Warum Neo4j auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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