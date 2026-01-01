WireMock mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Industriestandard HTTP-API-Mock-Server zur Simulation von REST-Diensten, zum Testen von Grenzbereichen und zur parallelen Entwicklung.
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Was Sie mit WireMock erstellen können
WireMock ist ein Open-Source-HTTP-API-Simulator, der es Entwicklungsteams ermöglicht, echte Dienste durch programmierbare Mocks zu ersetzen. Definieren Sie Stubs über eine REST-API oder JSON-Dateien, gleichen Sie eingehende Anfragen nach URL, Headern, Abfrageparametern, Cookies oder Body-Inhalt ab und geben Sie dynamische Antworten zurück, die mit Handlebars-Templating generiert wurden. Zeichnen Sie echten Traffic auf und spielen Sie ihn später ab, um Produktionsszenarien offline zu reproduzieren.
Das Selbst-Hosting von WireMock auf Ihrem eigenen VPS bietet jedem Team eine gemeinsame Mock-Umgebung für Vertragstests, Demodaten, Stellvertreter für Drittanbieter-APIs und Chaos-Szenarien wie Latenzinjektion oder fehlerhafte Payloads. Persistente Volumes halten Ihre Mapping-Definitionen, Antwortdateien und benutzerdefinierten Erweiterungen über erneute Bereitstellungen hinweg intakt, sodass Ihre Test-Fixtures mit dem Server mitreisen.
Hauptmerkmale von WireMock
Flexible Anforderungszuordnung
Eingehende HTTP-Anfragen mit URL-Mustern, Headern, Abfrageparametern, Cookies sowie JSON- oder XML-Body-Inhalten für eine präzise Stub-Auswahl abgleichen.
Dynamische Antwortvorlagen
Antworten dynamisch generieren mithilfe von Handlebars-Vorlagen mit Zugriff auf Anfragedaten, Zufallswerte, Daten und benutzerdefinierte Helfer.
Aufnahme und Wiedergabe
Erfassen Sie Live-Datenverkehr von einem echten Upstream und spielen Sie die aufgezeichneten Interaktionen später ab, um Szenarien ohne Netzwerkabhängigkeiten zu reproduzieren.
Fehler- und Latenzsimulation
Fügen Sie konfigurierbare Verzögerungen, unterbrochene Verbindungen und fehlerhafte Nutzdaten ein, um zu testen, wie Ihre Anwendung mit unzuverlässigen Downstream-Diensten umgeht.
Zustandsbehaftete Szenarien
Modellieren Sie mehrstufige Workflows mit Zustandsautomaten, damit derselbe Endpunkt je nach früheren Interaktionen unterschiedliche Antworten zurückgeben kann.
Admin-REST-API
Stubs, Anforderungsprotokolle, Szenarien und Aufzeichnungen programmatisch über die Admin-API für die CI/CD-Automatisierung und Tool-Integrationen verwalten.
Warum WireMock auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.