WireMock ist ein Open-Source-HTTP-API-Simulator, der es Entwicklungsteams ermöglicht, echte Dienste durch programmierbare Mocks zu ersetzen. Definieren Sie Stubs über eine REST-API oder JSON-Dateien, gleichen Sie eingehende Anfragen nach URL, Headern, Abfrageparametern, Cookies oder Body-Inhalt ab und geben Sie dynamische Antworten zurück, die mit Handlebars-Templating generiert wurden. Zeichnen Sie echten Traffic auf und spielen Sie ihn später ab, um Produktionsszenarien offline zu reproduzieren.

Das Selbst-Hosting von WireMock auf Ihrem eigenen VPS bietet jedem Team eine gemeinsame Mock-Umgebung für Vertragstests, Demodaten, Stellvertreter für Drittanbieter-APIs und Chaos-Szenarien wie Latenzinjektion oder fehlerhafte Payloads. Persistente Volumes halten Ihre Mapping-Definitionen, Antwortdateien und benutzerdefinierten Erweiterungen über erneute Bereitstellungen hinweg intakt, sodass Ihre Test-Fixtures mit dem Server mitreisen.