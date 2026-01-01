phpIPAM ist eine selbst gehostete, webbasierte IP-Adressverwaltung (IPAM)-Anwendung, die Netzwerkadministratoren eine strukturierte Möglichkeit bietet, IPv4- und IPv6-Adressbereiche zu verfolgen und zu organisieren. Anstatt Tabellenkalkulationen zu pflegen oder sich auf proprietäre Netzwerkverwaltungssoftware zu verlassen, bietet phpIPAM eine datenbankgestützte Oberfläche für die Subnetzplanung, die Verfolgung von IP-Zuweisungen, die VLAN-Verwaltung und die automatisierte Netzwerkerkennung.

Der Betrieb von phpIPAM auf Ihrer eigenen Infrastruktur bedeutet, dass Ihre IP-Adressdaten – Subnetze, VLAN-Zuweisungen, NAT-Mappings und Gerätedatensätze – auf Servern verbleiben, die Sie kontrollieren, ohne Cloud-Abhängigkeit oder Lizenzkosten. Der integrierte Netzwerkscanner pingt Hosts nach einem konfigurierbaren Zeitplan an, um den IP-Status aktuell zu halten, und die REST-API ermöglicht es Ihnen, die IP-Verwaltung in Bereitstellungspipelines und Automatisierungsworkflows zu integrieren.