WebTop als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Vollständige Linux-Desktop-Umgebung in Ihrem Browser mit persistenten Sitzungen, Dateiverwaltung und Audio-/Video-Unterstützung.
Wählen Sie einen VPS-Plan für WebTop
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit WebTop erstellen können
WebTop bietet eine vollständige Linux-Desktop-Umgebung, die über KasmVNC-Streaming von jedem Browser aus zugänglich ist. Entwickelt von LinuxServer.io, bietet es KDE, XFCE und andere Desktop-Umgebungen mit persistentem Home-Verzeichnis-Speicher, integrierter Dateiverwaltung, Audio- und Video-Passthrough und reibungsloser Grafikleistung über eine Shared-Memory-Konfiguration.
Das Selbst-Hosting von WebTop auf einem VPS bietet Ihnen einen sicheren Remote-Desktop, der ohne VPN- oder RDP-Client-Software zugänglich ist. Es ist ideal, um grafische Linux-Anwendungen aus eingeschränkten Umgebungen auszuführen und bietet einen konsistenten Entwicklungs- oder Produktivitäts-Arbeitsbereich, der von jedem Gerät mit einem Browser aus zugänglich ist.
Hauptmerkmale von WebTop
Browserbasiertes Desktop
Greifen Sie von jedem Browser aus auf einen vollständigen Linux-Desktop zu, ohne VPN-, RDP- oder Remote-Desktop-Client-Software installieren zu müssen.
Mehrere Desktop-Umgebungen
Wählen Sie aus KDE, XFCE, MATE und anderen Desktop-Umgebungen, je nach Ihrem Arbeitsablauf und Ihren bevorzugten Ressourcen.
Persistenter Speicher
Home-Verzeichnis und Anwendungsdaten bleiben sitzungsübergreifend erhalten, wodurch Ihre Dateien und Konfigurationen bei erneuten Verbindungen intakt bleiben.
Audio- & Videosupport
Multimedia-Passthrough ermöglicht die Wiedergabe von Audio und Video innerhalb der containerisierten Desktop-Umgebung.
Sicherer Fernzugriff
Greifen Sie über HTTPS über Traefik auf den Desktop zu, ohne RDP- oder VNC-Ports direkt ins Internet freizulegen.
Warum WebTop auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.