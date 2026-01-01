eLabFTW ist ein kostenloses und quelloffenes elektronisches Laborbuch (ELN), das speziell fÃ¼r Forschungslabore entwickelt wurde. Es ersetzt PapiernotizbÃ¼cher und verstreute Tabellenkalkulationen durch einen strukturierten, durchsuchbaren Arbeitsbereich, in dem Wissenschaftler Experimente protokollieren, Proben und Reagenzien verwalten, Protokolle speichern und teamÃ¼bergreifend an gemeinsamen Ressourcen zusammenarbeiten kÃ¶nnen.

Das Selbst-Hosting von eLabFTW auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible Forschungsdaten, geistiges Eigentum und unverÃ¶ffentlichte Ergebnisse vollstÃ¤ndig unter institutioneller Kontrolle â€“ keine Drittanbieter-Cloud, keine Pro-Platz-Preise und kein Risiko der Anbieterbindung. Der vollstÃ¤ndige PDF/ZIP-Export, die Zeitstempelung und der S3-kompatible Speicher machen es fÃ¼r regulierte Umgebungen geeignet, die Audit-Trails und Langzeitarchivierung erfordern.