Yarn mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter, dezentralisierter Mikro-Blogging-Pod, der auf dem twtxt-Format basiert, ohne Werbung, Tracking oder Anbieterbindung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Yarn erstellen kÃ¶nnen
Yarn ist eine dezentrale, selbst gehostete Social-Media-Plattform, die Micro-Blogging im Twitter-Stil mit dem offenen twtxt-Feed-Format kombiniert. Jeder Pod ist eine unabhÃ¤ngige Instanz, die mit anderen Yarn-Pods und jedem twtxt-Feed im offenen Web fÃ¶deriert, sodass Benutzer Personen Ã¼ber Server hinweg folgen kÃ¶nnen, ohne von einem einzigen Anbieter abhÃ¤ngig zu sein. Die Software sammelt keine persÃ¶nlichen Informationen, schaltet keine Werbung und liefert keine Analysen â€“ Inhalte und Follower-Graphen gehÃ¶ren vollstÃ¤ndig dem Pod-Betreiber.
Das Betreiben eines eigenen Yarn-Pods auf einem VPS hÃ¤lt Konversationen, Medien und IdentitÃ¤t unter Ihrer eigenen Domain. Der Go-basierte yarnd-Server ist leichtgewichtig, speichert alles in einer einzigen eingebetteten Datenbank und unterstÃ¼tzt sowohl Einzelbenutzer- als auch Mehrbenutzer-Pods mit Medien-Uploads, Thread-Konversationen und vollstÃ¤ndigen RSS/Atom-Feeds.
Hauptmerkmale von Yarn
Dezentralisierte twtxt-Feeds
Jedes Konto verÃ¶ffentlicht einen portablen twtxt-Feed, dem jeder Yarn-Pod oder kompatible Client folgen kann â€“ keine zentralen Server oder proprietÃ¤ren Protokolle.
Datenschutz durch Design
Keine Analysen, keine Werbung und kein Tracking durch Dritte â€” yarnd sammelt nur das, was zum Betrieb des Pods selbst erforderlich ist.
Verlaufene Unterhaltungen
Antwortketten, ErwÃ¤hnungen und Betreffzeilen sorgen dafÃ¼r, dass Diskussionen Ã¼ber Pods hinweg lesbar bleiben, ohne von zentralisierten Zeitachsen abhÃ¤ngig zu sein.
Integrierte MedienunterstÃ¼tzung
Laden Sie Bilder, Audio und Video direkt auf Ihren Pod hoch, mit optionaler ffmpeg-Transkodierung fÃ¼r die Inline-Wiedergabe.
Einzel- oder Mehrbenutzer-Pods
Betreiben Sie einen persÃ¶nlichen Pod fÃ¼r sich selbst oder Ã¶ffnen Sie Registrierungen, um eine Community zu hosten â€“ dieselbe BinÃ¤rdatei verarbeitet beide Bereitstellungsmodelle.
Schlanke Go-BinÃ¤rdatei
Der yarnd-Server lÃ¤uft als eine einzige kompilierte BinÃ¤rdatei mit einer eingebetteten Bitcask-Datenbank, wodurch der Ressourcenverbrauch bei kleinen VPS-PlÃ¤nen niedrig gehalten wird.
Warum Yarn auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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