Yarn ist eine dezentrale, selbst gehostete Social-Media-Plattform, die Micro-Blogging im Twitter-Stil mit dem offenen twtxt-Feed-Format kombiniert. Jeder Pod ist eine unabhÃ¤ngige Instanz, die mit anderen Yarn-Pods und jedem twtxt-Feed im offenen Web fÃ¶deriert, sodass Benutzer Personen Ã¼ber Server hinweg folgen kÃ¶nnen, ohne von einem einzigen Anbieter abhÃ¤ngig zu sein. Die Software sammelt keine persÃ¶nlichen Informationen, schaltet keine Werbung und liefert keine Analysen â€“ Inhalte und Follower-Graphen gehÃ¶ren vollstÃ¤ndig dem Pod-Betreiber.

Das Betreiben eines eigenen Yarn-Pods auf einem VPS hÃ¤lt Konversationen, Medien und IdentitÃ¤t unter Ihrer eigenen Domain. Der Go-basierte yarnd-Server ist leichtgewichtig, speichert alles in einer einzigen eingebetteten Datenbank und unterstÃ¼tzt sowohl Einzelbenutzer- als auch Mehrbenutzer-Pods mit Medien-Uploads, Thread-Konversationen und vollstÃ¤ndigen RSS/Atom-Feeds.