Maintenant ist ein quelloffenes, vereinheitlichtes Überwachungstool, das mehrere selbst gehostete Tools auf einmal ersetzt. Starten Sie einen einzelnen Container, und es erkennt automatisch jede Arbeitslast auf Ihrem Host, verfolgt den Container-Status, die Ressourcennutzung, HTTP- und TCP-Endpunkte, TLS-Zertifikate, Image-Updates und Netzwerksicherheitsrisiken von einem Go-betriebenen Dashboard aus.

Entwickelt für Selbsthoster und kleine Teams, wird Maintenant als einzelne Binärdatei, die von SQLite unterstützt wird, ausgeliefert, ohne dass eine externe Datenbank oder ein Log-Shipper erforderlich ist. Es wird bewusst ohne integrierte Authentifizierung ausgeliefert und ist dafür vorgesehen, hinter Ihrem bestehenden Reverse-Proxy zu sitzen, sodass Sie eine einzige Identitätsschicht über Ihren gesamten Stack hinweg beibehalten und dabei jede Metrik, jede Protokollzeile und jeden Alarm besitzen, ohne Kosten pro Host oder pro Metrik.