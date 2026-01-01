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Zero-Config Docker- und Kubernetes-Überwachung mit Container-Zustand, Endpunktprüfungen, Zertifikaten und einer öffentlichen Statusseite.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Maintenant erstellen können
Maintenant ist ein quelloffenes, vereinheitlichtes Überwachungstool, das mehrere selbst gehostete Tools auf einmal ersetzt. Starten Sie einen einzelnen Container, und es erkennt automatisch jede Arbeitslast auf Ihrem Host, verfolgt den Container-Status, die Ressourcennutzung, HTTP- und TCP-Endpunkte, TLS-Zertifikate, Image-Updates und Netzwerksicherheitsrisiken von einem Go-betriebenen Dashboard aus.
Entwickelt für Selbsthoster und kleine Teams, wird Maintenant als einzelne Binärdatei, die von SQLite unterstützt wird, ausgeliefert, ohne dass eine externe Datenbank oder ein Log-Shipper erforderlich ist. Es wird bewusst ohne integrierte Authentifizierung ausgeliefert und ist dafür vorgesehen, hinter Ihrem bestehenden Reverse-Proxy zu sitzen, sodass Sie eine einzige Identitätsschicht über Ihren gesamten Stack hinweg beibehalten und dabei jede Metrik, jede Protokollzeile und jeden Alarm besitzen, ohne Kosten pro Host oder pro Metrik.
Hauptmerkmale von Maintenant
Automatische Container-Erkennung
Erkennt jeden Docker-Container und jede Kubernetes-Workload sofort beim Start, einschließlich Statusänderungen, Neustartschleifen und Log-Streaming.
Endpunkt- und Heartbeat-Prüfungen
Definiert HTTP-, TCP- und Cron-Heartbeat-Monitore über Docker-Labels mit konfigurierbaren Fehler- und Wiederherstellungsschwellenwerten.
TLS-Zertifikatsverfolgung
Importiert Zertifikate automatisch von überwachten HTTPS-Endpunkten und alarmiert 30, 14, 7, 3 und 1 Tag vor Ablauf.
Ressourcenmetriken
Zeigt in Echtzeit CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerk und Festplatten-I/O pro Container an, mit entprellten Schwellenwertalarmen, um das Rauschen gering zu halten.
Intelligenz aktualisieren
Scannt OCI-Registries, um Image-Digests zu vergleichen, damit Sie genau wissen, welche Workloads neuere Versionen erwarten.
Öffentliche Statusseite
Aggregiert die Überwachungsschwere zu einer Echtzeit-Statusseite, die von Server-Sent Events für Kunden und Teammitglieder gespeist wird.
Warum Maintenant auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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