Vikunja mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Open-Source-Aufgabenmanager mit Listen-, Kanban-, Gantt- und Tabellenansichten sowie Teamzusammenarbeit und CalDAV-Synchronisierung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Vikunja erstellen können
Vikunja ist eine selbst gehostete Aufgaben- und Projektmanagement-Anwendung, die mehrere Ansichtsmodi unterstützt, darunter Liste, Kanban-Board, Gantt-Diagramm und Tabelle. Sie bietet hierarchische Projektverschachtelung, Aufgabenzuweisungen, Fälligkeitsdaten, Erinnerungen, Labels und Dateianhänge für ein vollständiges Aufgabenmanagement in einem Tool.
Das Selbst-Hosting von Vikunja auf einem VPS hält alle Ihre Aufgaben- und Projektdaten privat und ohne nutzerbasierte Abonnementgebühren. Die CalDAV-Synchronisierung bringt Aufgaben in Kalender-Apps, eine mobilfreundliche Oberfläche funktioniert auf jedem Gerät, und die Teamfreigabe mit rollenbasierten Berechtigungen unterstützt sowohl die persönliche als auch die kollaborative Nutzung.
Hauptmerkmale von Vikunja
Mehrere Ansichtsmodi
Wechseln Sie zwischen Listen-, Kanban-Board-, Gantt-Zeitachsen- und Tabellenansichten, um Aufgaben in dem Format zu bearbeiten, das Sie bevorzugen.
Teamzusammenarbeit
Teilen Sie Projekte mit Teammitgliedern mithilfe rollenbasierter Berechtigungen zum Anzeigen, Bearbeiten und Zuweisen von Aufgaben.
CalDAV-Synchronisierung
Synchronisieren Sie Aufgaben und Fälligkeitstermine mit jeder Kalender-App, die CalDAV unterstützt, einschließlich Apple Kalender und Thunderbird.
Erinnerungen & Benachrichtigungen
Richten Sie Aufgabenerinnerungen per E-Mail oder Push-Benachrichtigungen ein, um Fristen einzuhalten, ohne die App manuell prüfen zu müssen.
Hierarchische Projekte
Organisieren Sie die Arbeit in verschachtelten Projekten und Unterprojekten, um komplexe Team- oder Organisationsstrukturen abzubilden.
Warum Vikunja auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.