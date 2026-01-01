Vikunja ist eine selbst gehostete Aufgaben- und Projektmanagement-Anwendung, die mehrere Ansichtsmodi unterstützt, darunter Liste, Kanban-Board, Gantt-Diagramm und Tabelle. Sie bietet hierarchische Projektverschachtelung, Aufgabenzuweisungen, Fälligkeitsdaten, Erinnerungen, Labels und Dateianhänge für ein vollständiges Aufgabenmanagement in einem Tool.

Das Selbst-Hosting von Vikunja auf einem VPS hält alle Ihre Aufgaben- und Projektdaten privat und ohne nutzerbasierte Abonnementgebühren. Die CalDAV-Synchronisierung bringt Aufgaben in Kalender-Apps, eine mobilfreundliche Oberfläche funktioniert auf jedem Gerät, und die Teamfreigabe mit rollenbasierten Berechtigungen unterstützt sowohl die persönliche als auch die kollaborative Nutzung.