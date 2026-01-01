FreeScout ist eine kostenlose Open-Source-Helpdesk- und Shared-Inbox-Plattform, entwickelt mit PHP und Laravel, konzipiert als selbst gehostete Alternative zu Help Scout und Zendesk. Sie bietet eine vertraute, professionelle Support-Oberfläche mit Unterstützung für mehrere Postfächer, Kollisionserkennung, gespeicherten Antworten und Workflow-Automatisierung — alles, was ein Team benötigt, um Kundenanfragen effizient zu verwalten, ohne pro Agent Abonnementgebühren zu zahlen.

Die Bereitstellung von FreeScout auf Ihrem VPS mit MariaDB gibt Ihnen die volle Datenhoheit über jede Kundenkonversation, unbegrenzte Agenten und Postfächer sowie die Freiheit, die Funktionalität durch das Modulsystem zu erweitern. Es gibt keine Preisgestaltung pro Agent, keine Konversationslimits und kein Risiko, dass ein Anbieter die Kosten erhöht oder den Dienst einstellt.