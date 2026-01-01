FreeScout mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtiges Open-Source-Helpdesk- und Shared-Inbox-System für professionellen Kundensupport ohne agentenbasierte Gebühren.
Wählen Sie einen VPS-Plan für FreeScout
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FreeScout erstellen können
FreeScout ist eine kostenlose Open-Source-Helpdesk- und Shared-Inbox-Plattform, entwickelt mit PHP und Laravel, konzipiert als selbst gehostete Alternative zu Help Scout und Zendesk. Sie bietet eine vertraute, professionelle Support-Oberfläche mit Unterstützung für mehrere Postfächer, Kollisionserkennung, gespeicherten Antworten und Workflow-Automatisierung — alles, was ein Team benötigt, um Kundenanfragen effizient zu verwalten, ohne pro Agent Abonnementgebühren zu zahlen.
Die Bereitstellung von FreeScout auf Ihrem VPS mit MariaDB gibt Ihnen die volle Datenhoheit über jede Kundenkonversation, unbegrenzte Agenten und Postfächer sowie die Freiheit, die Funktionalität durch das Modulsystem zu erweitern. Es gibt keine Preisgestaltung pro Agent, keine Konversationslimits und kein Risiko, dass ein Anbieter die Kosten erhöht oder den Dienst einstellt.
Hauptmerkmale von FreeScout
Geteilter Posteingang
Mehrere Agenten arbeiten an derselben Mailbox zusammen, wobei die Kollisionserkennung doppelte Antworten an denselben Kunden verhindert.
Workflow-Automatisierung
Automatisieren Sie wiederkehrende Aktionen mit benutzerdefinierten Regeln – Tickets automatisch zuweisen, vorgefertigte Antworten senden und Benachrichtigungen basierend auf Bedingungen auslösen.
Multi-Postfach-Support
Verwalten Sie separate Posteingänge für verschiedene Abteilungen, Marken oder Produkte von einer einzigen FreeScout-Installation aus.
Gespeicherte Antworten
Erstellen Sie eine Bibliothek mit Antwortvorlagen für häufige Fragen, damit Agenten in Sekundenschnelle präzise und konsistent antworten können.
Modulsystem
Erweitern Sie die Funktionalität mit Community-Modulen für Live-Chat, Zufriedenheitsumfragen, Wissensdatenbank und Integrationen von Drittanbietern.
Warum FreeScout auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.