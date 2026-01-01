Readeck ist ein schlanker, quelloffener Lesezeichen-Manager und eine Read-it-later-Anwendung, der den lesbaren Text, Bilder und Artikel von jeder URL in dem Moment erfasst, in dem Sie sie speichern. Jedes Lesezeichen wird als ein einziges, unverÃ¤nderliches ZIP-Archiv gespeichert, sodass Ihre gespeicherten Artikel verfÃ¼gbar bleiben, selbst wenn die Originalseite sich Ã¤ndert oder aus dem Web verschwindet.

Das Selbst-Hosting von Readeck auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Leseliste, Markierungen und Labels vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle, ohne Tracking durch Dritte, ohne GebÃ¼hren pro Konto und ohne das Risiko, dass ein kostenpflichtiger Dienst eingestellt wird. Ein einziges Go-Binary, das von SQLite unterstÃ¼tzt wird, bedeutet einen sehr geringen Ressourcenverbrauch und eine reibungslose Erfahrung selbst auf kleinen VPS-PlÃ¤nen.