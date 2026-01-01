Twingate Connector in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Zero-Trust-Netzwerkzugriffs-Connector, der den Zugriff auf private Ressourcen sichert, ohne Ports freizulegen oder VPNs zu verwalten.
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Was Sie mit Twingate Connector erstellen kÃ¶nnen
Der Twingate Connector ist die lokale Komponente der Zero-Trust-Netzwerkzugriffs (ZTNA)-Plattform von Twingate. Er lÃ¤uft auf Ihrem VPS und stellt ausschlieÃŸlich ausgehende verschlÃ¼sselte Tunnel zum Cloud-Relay von Twingate her â€“ keine eingehenden Firewall-Regeln, keine offenen Ports und keine VPN-Client-Konfiguration fÃ¼r Ihr Team erforderlich.
Das Selbst-Hosting des Connectors auf einem VPS platziert ihn nahe an Ihren privaten Ressourcen und ermÃ¶glicht so eine identitÃ¤tsbasierte Zugriffssteuerung auf Ressourcenebene. Nur authentifizierte und autorisierte Benutzer auf zugelassenen GerÃ¤ten kÃ¶nnen geschÃ¼tzte Dienste erreichen, wodurch die traditionelle VPN-Ausbreitung durch anwendungsspezifische Zugriffsrichtlinien ersetzt wird.
Hauptmerkmale von Twingate Connector
Keine offenen eingehenden Ports
Der Konnektor verwendet nur ausgehende Verbindungen, sodass Ihr VPS niemals eingehende Firewall-Regeln benÃ¶tigt, die Ihre Netzwerkperipherie freilegen.
IdentitÃ¤tsbasierter Zugriff
Zugriffsentscheidungen werden pro Ressource und pro Benutzer durchgesetzt, wobei ein breiter VPN-Zugriff auf Netzwerkebene durch detaillierte Richtlinien ersetzt wird.
GerÃ¤tevertrauen
GerÃ¤te-IntegritÃ¤tsprÃ¼fungen vorschreiben, bevor der Zugriff gewÃ¤hrt wird, um sicherzustellen, dass nur verwaltete und konforme GerÃ¤te auf geschÃ¼tzte Ressourcen zugreifen kÃ¶nnen.
Einfache Bereitstellung
In wenigen Minuten bereitstellen, nur mit einem Netzwerknamen und einem Zugriffstoken â€“ keine komplexe VPN-Serverkonfiguration oder PKI-Verwaltung.
Warum Twingate Connector auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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