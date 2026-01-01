Der Twingate Connector ist die lokale Komponente der Zero-Trust-Netzwerkzugriffs (ZTNA)-Plattform von Twingate. Er lÃ¤uft auf Ihrem VPS und stellt ausschlieÃŸlich ausgehende verschlÃ¼sselte Tunnel zum Cloud-Relay von Twingate her â€“ keine eingehenden Firewall-Regeln, keine offenen Ports und keine VPN-Client-Konfiguration fÃ¼r Ihr Team erforderlich.

Das Selbst-Hosting des Connectors auf einem VPS platziert ihn nahe an Ihren privaten Ressourcen und ermÃ¶glicht so eine identitÃ¤tsbasierte Zugriffssteuerung auf Ressourcenebene. Nur authentifizierte und autorisierte Benutzer auf zugelassenen GerÃ¤ten kÃ¶nnen geschÃ¼tzte Dienste erreichen, wodurch die traditionelle VPN-Ausbreitung durch anwendungsspezifische Zugriffsrichtlinien ersetzt wird.