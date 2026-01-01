Plex verwandelt Ihre persönliche Mediensammlung in einen ausgefeilten Streaming-Dienst, der mit Netflix oder Spotify mithalten kann. Es ruft automatisch Posterbilder, Beschreibungen, Besetzungsdetails und Bewertungen für Ihre Filme, Fernsehsendungen und Musik ab – und verwandelt Rohdateien in eine wunderschön organisierte Bibliothek, die von jedem Gerät und jedem Ort aus zugänglich ist.

Das Selbst-Hosting von Plex auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen 24/7-Verfügbarkeit, ohne von der Verfügbarkeit Ihres Heim-Internets abhängig zu sein, eine dedizierte CPU für reibungsloses Transcoding mehrerer gleichzeitiger Streams und eine Upload-Bandbreite auf Unternehmensniveau, sodass der Fernzugriff niemals puffert – selbst bei 4K-Inhalten.