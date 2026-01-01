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Open-Source Low-Code-Plattform zum visuellen Erstellen interner Tools, Dashboards und Admin-Panels.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ILLA Builder erstellen können

ILLA Builder ist eine Open-Source Low-Code-Entwicklungsplattform, die Teams ermöglicht, interne Tools, Dashboards und Admin-Panels ohne umfangreiche Frontend-Entwicklung zu erstellen. Eine Drag-and-Drop-Komponentenbibliothek, kombiniert mit Unterstützung für über 40 Integrationen – darunter PostgreSQL, MySQL, REST APIs und GraphQL – bedeutet, dass Entwickler echte Datenquellen verbinden und funktionierende Anwendungen in Stunden statt in Wochen bereitstellen können.

Das Selbst-Hosting von ILLA Builder auf Ihrem VPS hält Geschäftsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, wodurch Bedenken hinsichtlich der SaaS-Datenaustauschrichtlinien oder der Preisgestaltung pro Benutzer entfallen. Das All-in-One-Docker-Image bündelt alles, was zum Betrieb der Plattform benötigt wird, wobei persistente Volumes sicherstellen, dass Ihre Projekte und verbundenen Ressourcen über Neustarts und Updates hinweg erhalten bleiben.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Hauptmerkmale von ILLA Builder

Drag-and-Drop Baukasten

Stellen Sie Benutzeroberflächen aus einer umfangreichen Komponentenbibliothek – Tabellen, Formulare, Diagramme und mehr – zusammen, indem Sie diese auf eine Arbeitsfläche ziehen, ohne Layout-Code schreiben zu müssen.

40+ Datenintegrationen

Verbinden Sie sich direkt mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL und anderen beliebten Diensten, um Ihre Apps mit Live-Daten zu versorgen.

JavaScript überall

Schreiben Sie benutzerdefinierte Logik direkt mit JavaScript, um Daten zu transformieren, Aktionen auszulösen und bedingtes Verhalten hinzuzufügen, das über das hinausgeht, was No-Code-Tools typischerweise erlauben.

Echtzeit-Zusammenarbeit

Mehrere Teammitglieder können dieselbe Anwendung gleichzeitig bearbeiten, was es für Entwicklungs- und Betriebsteams praktisch macht, gemeinsam zu entwickeln und zu iterieren.

Selbst gehostete Datenhoheit

Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS bewahrt alle verbundenen Datenquellen und Anwendungslogik innerhalb Ihrer Infrastruktur und unterstützt so die Einhaltung von Vorschriften und Datenresidenzanforderungen.

Warum ILLA Builder auf Hostinger ausführen?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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