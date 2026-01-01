ILLA Builder mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum visuellen Erstellen interner Tools, Dashboards und Admin-Panels.
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Was Sie mit ILLA Builder erstellen können
ILLA Builder ist eine Open-Source Low-Code-Entwicklungsplattform, die Teams ermöglicht, interne Tools, Dashboards und Admin-Panels ohne umfangreiche Frontend-Entwicklung zu erstellen. Eine Drag-and-Drop-Komponentenbibliothek, kombiniert mit Unterstützung für über 40 Integrationen – darunter PostgreSQL, MySQL, REST APIs und GraphQL – bedeutet, dass Entwickler echte Datenquellen verbinden und funktionierende Anwendungen in Stunden statt in Wochen bereitstellen können.
Das Selbst-Hosting von ILLA Builder auf Ihrem VPS hält Geschäftsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, wodurch Bedenken hinsichtlich der SaaS-Datenaustauschrichtlinien oder der Preisgestaltung pro Benutzer entfallen. Das All-in-One-Docker-Image bündelt alles, was zum Betrieb der Plattform benötigt wird, wobei persistente Volumes sicherstellen, dass Ihre Projekte und verbundenen Ressourcen über Neustarts und Updates hinweg erhalten bleiben.
Hauptmerkmale von ILLA Builder
Drag-and-Drop Baukasten
Stellen Sie Benutzeroberflächen aus einer umfangreichen Komponentenbibliothek – Tabellen, Formulare, Diagramme und mehr – zusammen, indem Sie diese auf eine Arbeitsfläche ziehen, ohne Layout-Code schreiben zu müssen.
40+ Datenintegrationen
Verbinden Sie sich direkt mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL und anderen beliebten Diensten, um Ihre Apps mit Live-Daten zu versorgen.
JavaScript überall
Schreiben Sie benutzerdefinierte Logik direkt mit JavaScript, um Daten zu transformieren, Aktionen auszulösen und bedingtes Verhalten hinzuzufügen, das über das hinausgeht, was No-Code-Tools typischerweise erlauben.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Teammitglieder können dieselbe Anwendung gleichzeitig bearbeiten, was es für Entwicklungs- und Betriebsteams praktisch macht, gemeinsam zu entwickeln und zu iterieren.
Selbst gehostete Datenhoheit
Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS bewahrt alle verbundenen Datenquellen und Anwendungslogik innerhalb Ihrer Infrastruktur und unterstützt so die Einhaltung von Vorschriften und Datenresidenzanforderungen.
Warum ILLA Builder auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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