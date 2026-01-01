ILLA Builder ist eine Open-Source Low-Code-Entwicklungsplattform, die Teams ermöglicht, interne Tools, Dashboards und Admin-Panels ohne umfangreiche Frontend-Entwicklung zu erstellen. Eine Drag-and-Drop-Komponentenbibliothek, kombiniert mit Unterstützung für über 40 Integrationen – darunter PostgreSQL, MySQL, REST APIs und GraphQL – bedeutet, dass Entwickler echte Datenquellen verbinden und funktionierende Anwendungen in Stunden statt in Wochen bereitstellen können.

Das Selbst-Hosting von ILLA Builder auf Ihrem VPS hält Geschäftsdaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, wodurch Bedenken hinsichtlich der SaaS-Datenaustauschrichtlinien oder der Preisgestaltung pro Benutzer entfallen. Das All-in-One-Docker-Image bündelt alles, was zum Betrieb der Plattform benötigt wird, wobei persistente Volumes sicherstellen, dass Ihre Projekte und verbundenen Ressourcen über Neustarts und Updates hinweg erhalten bleiben.