Reitti mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Standortverfolgungs- und Zeitleistenplattform, die Ihre Bewegungshistorie privat hält, als Google-Timeline-Alternative.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Reitti erstellen können
Reitti ist eine selbst gehostete Standortverfolgungs- und Zeitachsenanwendung, die Ihnen eine private Alternative zu Google Timeline bietet. Importieren Sie Ihre bestehende Historie aus Google Maps Timeline-Exporten, GPX-Dateien und GeoJSON, oder speisen Sie Live-Positionen von Telefon-Apps wie OwnTracks und GPSLogger ein, um eine kontinuierliche Aufzeichnung Ihrer Bewegungen zu erstellen.
Reitti erkennt automatisch wichtige Orte und Reisen und visualisiert diese dann auf einer interaktiven Karte mit täglichen Zeitachsen und Bewegungsstatistiken. Da alles auf Ihrem eigenen Server läuft, verlässt Ihre detaillierte Standortverlaufshistorie niemals Ihre Infrastruktur und wird niemals für Werbezwecke ausgewertet. Diese Vorlage bündelt eine PostGIS-Datenbank für Geodatenabfragen, einen Redis-Cache und einen gebündelten Kartenkachel-Cache, sodass der gesamte Stack sofort einsatzbereit ist.
Hauptmerkmale von Reitti
Mehrquellenimport
Importieren Sie den Verlauf aus Google Maps Zeitachsen-Exporten, GPX-Dateien und GeoJSON, oder streamen Sie Live-Daten von OwnTracks und GPSLogger.
Automatische Standorterkennung
Reitti analysiert Ihre Rohdatenpunkte, um wichtige Orte und besuchte Standorte ohne manuelle Kennzeichnung zu erkennen.
Reise- und Reiseerkenntnisse
Bewegungen werden zu Fahrten zusammengefasst, inklusive Distanzen, Dauern und Transportmitteln, sodass Ihre Zeitleiste wie ein Tagebuch gelesen werden kann.
Interaktive Karten-Zeitleiste
Durchsuchen Sie jeden Tag auf einer interaktiven Karte mit Routen, Haltestellen und einer chronologischen Zeitleiste Ihrer Aktivitäten.
Selbst gehosteter Datenschutz
Alle Standortdaten bleiben in Ihrer eigenen PostGIS-Datenbank, werden niemals mit Google geteilt oder für Werbung verwendet.
Warum Reitti auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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