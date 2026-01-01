Percona Monitoring and Management (PMM) ist eine kostenlose Open-Source-Plattform, die speziell für die Datenbank-Observability entwickelt wurde. Sie sammelt Metriken, Abfrageanalysen und Leistungsdaten von MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB und ProxySQL und stellt alles in vorgefertigten Grafana-Dashboards mit detailliertem Drilldown pro Abfrage dar. PMM enthält eine integrierte Query Analytics (QAN)-Engine, die langsame Abfragen identifiziert, Ausführungspläne erklärt und Abfrage-Fingerprints über die Zeit verfolgt – und so Datenbankadministratoren die nötige Transparenz verschafft, um die Leistung ohne Tools von Drittanbietern zu optimieren.

Das Selbst-Hosting von PMM auf Ihrem VPS hält sensible Datenbankanmeldeinformationen und Abfragedaten vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Es fallen keine Gebühren pro Host, keine Cloud-Egress-Gebühren und keine Anbieterbindung an – nur die volle Kontrolle über Aufbewahrungsfristen, Alarmschwellenwerte und Dashboard-Anpassungen.