nopCommerce mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source ASP.NET E-Commerce-Plattform, die Tausende von Online-Shops betreibt, mit einem voll ausgestatteten Admin-Panel und über 1.700 Marktplatz-Erweiterungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit nopCommerce erstellen können
nopCommerce ist die weltweit am häufigsten heruntergeladene .NET-basierte E-Commerce-Plattform, der Tausende von Unternehmen für den Betrieb von Online-Shops jeder Größe vertrauen. Basierend auf ASP.NET Core bietet es ein funktionsreiches Admin-Panel zur Verwaltung von Produkten, Bestellungen, Kunden, Rabatten und Versand und unterstützt PostgreSQL, MySQL und Microsoft SQL Server sofort.
Die offene Architektur der Plattform unterstützt Tausende von Plugins und Themes vom nopCommerce-Marktplatz, sodass Händler ihre Shops erweitern können, ohne den Kerncode zu ändern. Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bedeutet null Transaktionsgebühren, volle Kontrolle über Kundendaten und keine Gebühren pro Verkauf, unabhängig vom Umsatzvolumen.
Hauptmerkmale von nopCommerce
Vollständiges Admin-Panel
Verwalten Sie Produkte, Kategorien, Bestellungen, Kunden, Rabatte und Versandregeln über ein einziges umfassendes Admin-Dashboard.
Multi-Store-Unterstützung
Betreiben Sie mehrere unabhängige Online-Shops von einer einzigen nopCommerce-Installation aus, jeder mit eigenem Katalog, eigener Preisgestaltung und eigenem Theme.
Marktplatz-Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie Ihren Shop mit Zahlungs-Gateways, Versanddienstleistern, ERP-Integrationen und benutzerdefinierten Themes aus über 1.700 Marktplatz-Erweiterungen.
Internationaler Verkauf
Die integrierte Unterstützung für mehrere Währungen, Sprachen und die Steuerverwaltung macht es einfach, an Kunden in jedem Land zu verkaufen.
SEO- und Marketing-Tools
Integrierte SEO-Funktionen, Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe, Treuepunkte und Tools für Aktionspreise steigern den Traffic und wiederkehrende Käufe.
Warum nopCommerce auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er läuft jederzeit zuverlässig, schnell und stabil. Es gab weder Ausfälle noch Abstürze.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.