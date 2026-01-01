Appsmith mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen interner Tools, Admin-Panels und Dashboards mit Drag-and-Drop-Geschwindigkeit.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie damit bauen können Appsmith
Appsmith isch e führendi Open-Source Low-Code Plattform, wo Entwickler ermöglecht, innert Stundä statt Wuche eigeti internä Tools, Admin-Panels und Dashboards z'erstelle. E Drag-and-Drop Widget-Bibliothek, nativi Konnektore für über 25 Datebanke und volli JavaScript-Unterstützig für d'Gschäftslogik bedütet, dass me funktionierendi Applikatione cha usliefere, ohni e Frontend vo Grund uf z'boue oder uf Engineering-Zyklen z'warte.
Appsmith uf em eigete VPS z'hoste, haltet Datebank-Aameldidate, API-Schlüssel und sensibeli Gschäftsdate komplett innerhalb vo dinere Infrastruktur. Es git kei Gebühre pro Benutzer, kei Date verlahnd dis Netzwerk und du häsch volli Kontroll über Zuegriffspolitike, Backup-Strategie und d'Skalierig, wänn dis internä Tooling-Portfolio wachst.
Hauptmerkmale von Appsmith
Visueller Drag-and-Drop Baukasten
Stellen Sie Schnittstellen aus über 45 vorgefertigten Widgets zusammen, darunter Tabellen, Diagramme, Formulare und Karten, damit Entwickler ausgefeilte interne Tools erstellen können, ohne Frontend-Code schreiben zu müssen.
25+ Datenbank-Konnektoren
Verbinden Sie sich nativ mit PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch und mehr, sowie jeder REST- oder GraphQL-API, und erhalten Sie so direkten Zugriff auf Ihren gesamten Daten-Stack von einer einzigen Plattform aus.
JavaScript Business-Logik
Schreiben Sie benutzerdefiniertes JavaScript neben visuellen Komponenten, um komplexe Datentransformationen, bedingte Logik und mehrstufige Workflows zu verarbeiten, die No-Code-Tools nicht ausdrücken können.
Git-basierte Versionskontrolle
Verfolgen Sie Änderungen am Anwendungscode in Git, was Code-Reviews, Rollbacks und kollaborative Entwicklungs-Workflows ermöglicht, die Software-Engineering-Disziplin in interne Tools bringen.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Weisen Sie granulare Berechtigungen auf Anwendungs-, Seiten- und Widget-Ebene zu, damit die richtigen Personen jedes Tool anzeigen oder bearbeiten können, ohne sensible Vorgänge der gesamten Organisation zugänglich zu machen.
Warum Appsmith auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin mit dem VPS-Hosting von Hostinger absolut zufrieden! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig, sodass meine Website reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war das technische Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Bei Hostinger läuft alles reibungslos und super, sowohl der KI-Chatbot als auch der menschliche Support stehen zur Verfügung, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und die VPS sind einfach spitze, absolut keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle Beteiligten! Weiter so! 🚀
Endlich ein VPS-Hosting-Anbieter, der es richtig macht! Faire Preise. Hervorragendes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Reibungslose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Absolut stabil.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbstgehostete n8n-Instanz verloren hatte, wandte ich mich an den Hostinger-Support und war restlos begeistert. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und gründlich.
Vielen Dank an Carla für ihre Hilfe beim N8N-Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und kompetent, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Es funktioniert einfach immer. Es ist immer schnell und stabil. Nie Ausfall, nie Abstürze.
Dem Unternehmen geht es gut, und ich bin mit den von mir genutzten Dienstleistungen sehr zufrieden. Es ist nicht so teuer wie bei manch anderen Anbietern mit wirklich hervorragenden VPS-Systemen und Preisplänen.